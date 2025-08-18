  2. দেশজুড়ে

কুয়াকাটায় ধরা পড়লো বড় ইলিশ, ৫৮৭৫ টাকায় বিক্রি

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি কলাপাড়া (পটুয়াখালী)
প্রকাশিত: ০৭:২০ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
ইলিশটির ওজন এককেজি ৮৮০ গ্রাম

পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় আরও এক জেলের জালে ধরা পড়লো এককেজি ৮৮০ গ্রাম ওজনের একটি ইলিশ। মাছটি পাঁচ হাজার ৮৭৫ টাকায় বিক্রি করা হয়েছে।

রোববার (১৮ আগস্ট) বিকেলে কুয়াকাটা মেয়র বাজারে উন্মুক্ত ডাকে মাছটি বিক্রি করেন বরগুনার পাথরঘাটা এলাকার জেলে বাবুল মাঝি।

বাবুল মাঝি জানান, সকালে কুয়াকাটা সংলগ্ন গঙ্গামতি শেষ বয়া এলাকায় মাছটি তার জালে ধরা পড়ে। পরে কুয়াকাটা মেয়র বাজারে নিয়ে এলে রাসেল ফিশের মাধ্যমে নিলামে তোলা হয়। এক লাখ ২৫ হাজার টাকা মণ (৩ হাজার ১৩৫ টাকা কেজি) হিসেবে মাছটি কিনে নেন সানজিদা ফিশের রফিক পাটোয়ারী নামের এক মৎস্য ব্যবসায়ী।

রফিক পাটোয়ারী বলেন, ‌‌‘বঙ্গোপসাগরের পায়রা বন্দরের শেষ বায়ার শেষ তীরবর্তী এলাকায় খুঁটা দিয়ে মাছটি শিকার করে নিয়ে এসেছেন ওই জেলে। পরে বিক্রির জন্য নিয়ে আসেন আমাদের বাজারে।’

তিনি আরও বলেন, ‘বিশেষ করে উপকূলের এই জেলেদের মাছগুলো গভীর সমুদ্রের না, তাই স্বাদ বেশি। এজন্য দামও একটু বেশি। গত কয়েকদিন ধরে বেশ কয়েকটি এমন বড় মাছ উঠেছে। বাজারে এগুলো বেশ ভালো দামে বিক্রি হয়েছে।’

কলাপাড়া উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা বলেন, ‘বড় ইলিশ মূলত জেলেদের জন্য সুখবর বয়ে আনে। গভীর সমুদ্রের জেলেদের পাশাপাশি উপকূলের জেলেরাও এখন বড় ইলিশ পাচ্ছেন। ইলিশের পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে। আশা করি সামনের দিনগুলোতে আরও বাড়বে। তখন দামটা আরও কমে আসবে।’

এর আগে ১৪ আগস্ট একই এলাকায় সুনু গাজী নামের এক জেলের জালে ধরা পড়ে এককেজি ৮০০ গ্রাম ওজনের একটি ইলিশ। পরে মাছটি পাঁচ হাজার ৬২৫ টাকায় বিক্রি করেন তিনি। রোববার (১৭ আগস্ট) গঙ্গামতি এলাকায় নাসির মাঝি নামের এক জেলের জালে ধরা পড়ে এককেজি ৭০০ গ্রামের ওজনের একটি ইলিশ।

আসাদুজ্জামান মিরাজ/এসআর/জেআইএম

