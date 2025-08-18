জয়পুরহাটে অবৈধ মজুত সাড়ে ৯ হাজার কেজি সার জব্দ

জয়পুরহাটে অবৈধ মজুত সাড়ে ৯ হাজার কেজি সার জব্দ
জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে অবৈধভাবে মজুত করে রাখা ৯ হাজার ৫০০ কেজি সার জব্দ করেছে পুলিশ। সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুর ২টার দিকে উপজেলার তিনমাথা এলাকার সবুজ কৃষি ভাণ্ডারের গুদাম থেকে এসব সার উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ ও কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, সবুজ কৃষি ভাণ্ডারের স্বত্বাধিকারী বিষ্ণু পদ দাস গোপনে তার গুদাম থেকে নওগাঁর ধামইরহাট উপজেলার নানাইচ বাজারের এক দোকানে সার সরবরাহ করছিলেন। সারের কোনো মেয়াদ ছিল না। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে শিমুলতলী এলাকায় ভ্যানে থাকা ১২০ বস্তা সার জব্দ করা হয়। পরে গুদামে আরও ৭০ বস্তা সার পাওয়া যায়।
এ বিষয়ে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জসিম উদ্দিন বলেন, ‘২০২২ সালে প্যাকেজিং করা এসব সার কালোবাজারে বিক্রির জন্য মজুত করা হয়েছিল। আমরা সবগুলো সার জব্দ করে থানায় জমা দিয়েছি।’
পাঁচবিবি থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) হেলাল উদ্দিন বলেন, জব্দ সার থানায় রাখা হয়েছে। তবে মালিককে পাওয়া যায়নি। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে।’
আল মামুন/আরএইচ/এমএস