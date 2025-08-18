লক্ষ্মীপুরে দেওয়াল চাপায় মাদরাসাছাত্রীর মৃত্যু

লক্ষ্মীপুরে দেওয়াল চাপায় মাদরাসাছাত্রীর মৃত্যু
লক্ষ্মীপুরে ভাঙা দেওয়ালের চাপা পড়া অবস্থায় শাহীন আক্তার (১৪) নামে এক মাদরাসাছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুরে সদর উপজেলার বাংগাখাঁ ইউনিয়নের আমান উল্যাহপুর গ্রাম থেকে মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।
শাহীন আক্তার স্থানীয় আয়েশা মাদরাসার অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। সে ব্যবসায়ী মো. শাহজাহানের মেয়ে।
পুলিশ ও স্বজনরা জানায়, রোববার সকালে মায়ের সঙ্গে অভিমান করে শাহীন ঘর থেকে বের হয়। এরপর বিভিন্নস্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাওয়া যায়নি। সোমবার সকালে নিজ ঘরের পাশে চাচা ওসমান গণির নির্মাণাধীন ভবনের দেওয়ালের নিচে চাপা পড়ে থাকতে দেখে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে। তবে কখন থেকে সে দেওয়াল চাপা পড়ে রয়েছে সেটি নিশ্চিত করা যায়নি।
নিহতের বাবা শাহজাহান বলেন, শাহীন তার মায়ের স্বর্ণ হারিয়ে ফেলে। এতে বকাবকি করলে সে অভিমান করে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাওয়া যায়নি। একদিন পর তার মরদেহ পেয়েছি।
লক্ষ্মীপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল মোন্নাফ বলেন, ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনাটি তদন্ত চলছে। পরিবারের সঙ্গে কথা বলে পরে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
কাজল কায়েস/আরএইচ/জেআইএম