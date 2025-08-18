সাদা পাথর লুটপাট
এবার কোম্পানীগঞ্জের ইউএনও আজিজুন্নাহারকে বদলি
সাদা পাথর লুটপাটের ঘটনায় সমালোচনার মুখে এবার বদলি হলেন সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আজিজুন্নাহার।
সোমবার (১৮ আগস্ট) বিকেলে সিলেটের বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় থেকে এক অফিস আদেশে তাকে কোম্পানীগঞ্জ থেকে ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলায় বদলি করা হয়েছে।
সিলেটের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার দেবজিৎ সিংহ এ তথ্য নিশ্চিত করছেন।
এর আগে একই ঘটনায় সিলেটের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শের মাহবুব মুরাদকে সিলেট থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। তার স্থলে নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) নিয়োগ পেয়েছেন প্রশাসনের আলোচিত ম্যাজিস্ট্রেট মো. সারওয়ার আলম।
উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা সারওয়ার আলম বর্তমানে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের একান্ত সচিব (পিএস) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাকে সিলেটের ডিসি নিয়োগ দিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
প্রসঙ্গত, সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জ সাদা পাথর লুটের ঘটনায় ইউএনও আজিজুন্নাহারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। লুটপাট বন্ধে দায়িত্বশীল আচরণ না করে উল্টো লুটপাটে সহযোগিতার অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। বিষয়টি নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরে সরব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম।
