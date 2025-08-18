নারায়ণগঞ্জে পাসপোর্ট করতে এসে রোহিঙ্গা যুবক আটক

নারায়ণগঞ্জে পাসপোর্ট করতে এসে রোহিঙ্গা যুবক আটক
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় পাসপোর্ট তৈরি করতে গিয়ে পুলিশের হাতে আটক হয়েছেন মো. আরিয়ান (৩০) নামে এক রোহিঙ্গা যুবক।
সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার ভুঁইগড় আঞ্চলিক পাসপোর্ট কার্যালয় থেকে তাকে আটক করা হয়।
আটক রোহিঙ্গা যুবক মো. আরিয়ান কক্সবাজার জেলার উখিয়া থানার ২৬ নম্বর লেদা রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাসিন্দা। এসময় তার তার কাছ থেকে পাসপোর্টের আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দেওয়া বিভিন্ন কাগজপত্র, নারায়ণগঞ্জের একটি বিদ্যুৎ বিল কপি পাওয়া গেছে।
ফতুল্লা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শরিফুল ইসলাম বলেন, দালালের মাধ্যমে এ রোহিঙ্গা যুবক বাংলাদেশি সেজে পাসপোর্ট তৈরি করে মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশে পালানোর চেষ্টা করছিলেন বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে। এর পেছনে কারা জড়িত, পাসপোর্ট তৈরির কাগজপত্র কারা জোগাড় করে দিলেন, তার অনুসন্ধান করা হচ্ছে। জড়িত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনা হবে।
