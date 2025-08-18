বগুড়া শজিমেক হাসপাতালের উপপরিচালককে বদলি

বগুড়া শজিমেক হাসপাতালের উপপরিচালককে বদলি
বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের (শজিমেক) উপপরিচালক ডা. আব্দুল ওয়াদুদকে বদলি করা হয়েছে।
রোববার (১৭ আগস্ট) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিভাগের যুগ্ম সচিব সনজীদা শরমিন সই করা এক চিঠিতে এই আদেশ জারি করা হয়।
চিঠিতে বলা হয়, রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে বলদি ও পদোন্নতির প্রজ্ঞাপনটি জারি করা হয়েছে।
শজিমেক উপপরিচালক ডা. আব্দুল ওয়াদুদের স্থলে চলতি দায়িত্ব হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে মহাখালী স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ডা. আকুল উদ্দিনকে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ডা. ওয়াদুদকে সিরাজগঞ্জের শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপপরিচালক হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে।
একই প্রজ্ঞাপনে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সহকারী পরিচালক হিসেবে পদায়ন করা হয় ডা. নাজমুল হককে। তিনি বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজের নিউরোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
সোমবার (১৮ আগস্ট) শজিমেক উপপরিচালক ডা. আব্দুল ওয়াদুদ প্রজ্ঞাপনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওই প্রজ্ঞাপনে ২০ আগস্টের মধ্যে সবাইকে বদলিকৃত স্থানে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় তারা পরবর্তী কর্মদিবসে বর্তমান কর্মস্থল থেকে তাৎক্ষণিকভাবে অব্যাহতি (স্ট্যান্ড রিলিজ) মর্মে গণ্য হবেন।
