কোটি টাকার সোনার বারসহ দুই যুবক গ্রেফতার

জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি যশোর
প্রকাশিত: ০৮:৫৪ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
যশোরে পাঁচটি সোনার বারসহ দুজনকে আটক করেছে বিজিবি। সোমবার (১৮ আগস্ট) যশোর সদরের হামিদপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। সোনাগুলোর মূল্য এক কোটি ২২ লাখ টাকা।

আটকরা হলেন- রাজবাড়ি সদর উপজেলার সজ্জনকান্দা গ্রামের আবদুল গণি সরদারের ছেলে আবদুল হালিম ও শরিয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার শুভগ্রাম এলাকার নান্নু মাতবরের ছেলে শহিদুল ইসলাম।

৪৯ বিজিবি যশোর ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল সাইফুল্লাহ্ সিদ্দিকী জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার সকাল ৯টার দিকে হামিদপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে দুজনকে আটক করা হয়। তাদের কাছ থেকে ৮৩১ গ্রাম ওজনের পাঁচটি সোনার বার ও দুটি মোবাইল জব্দ করা হয়েছে। তাদের প্যান্টের পকেটে বিশেষ কায়দার লুকানো ছিল বারগুলো।

আটকরা প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছেন, একজন ঢাকা থেকে নাভারণ এবং অপরজন ঢাকা থেকে কাজীরহাট হয়ে ভারতে পাচারের উদ্দেশ্যে সোনাগুলো নিয়ে যাচ্ছিল। উদ্ধার সোনার আনুমানিক মূল্য এক কোটি ২২ লাখ ২৫ হাজার ৬৭২ টাকা। আটকদের বিরুদ্ধে মামলা করে যশোর কোতোয়ালী মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

