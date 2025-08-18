রাউজানে অস্ত্রসহ ‘সন্ত্রাসী’ গ্রেফতার
চট্টগ্রামের রাউজানে একটি দেশীয় তৈরি এলজিসহ সালাউদ্দিন নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই ব্যক্তি অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী।
রোববার (১৭ আগস্ট) দিনগত রাত সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার পাহাড়তলী ইউনিয়নের গৌরীশংকর হাট এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
তার কাছ থেকে একটি ধারালো ছোরাও উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতার সালাউদ্দিন পাহাড়তলী ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের উনসত্তরপাড়া গ্রামের মৃত আনোয়ার মিয়ার ছেলে।
বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করে রাউজান থানার ওসি মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গৌরীশংকর হাট এলাকা থেকে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী সালাউদ্দিনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে একটি মামলা হয়েছে। সোমবার দুপুরে তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
গ্রেফতার সালাউদ্দিন মূলত আগ্নেয়াস্ত্র ও ধারালো অস্ত্র প্রদর্শন করে পাহাড়তলী এলাকায় নানান অপরাধ সংঘটিত করে আসছিলেন বলে জানান ওসি।
এমডিআইএইচ/বিএ/এমএস