পদ্মায় বালুবাহী বাল্কহেড ডুবি

পদ্মায় বালুবাহী বাল্কহেড ডুবি
রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে পদ্মায় প্রবল স্রোতে একটি বালুবাহী বাল্কহেড ডুবে গেছে। তবে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। সোমবার (১৮ আগস্ট) বিকেলে দৌলতদিয়ার ৭ নম্বর ফেরিঘাটের কাছে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্র জানায়, বালুবোঝাই একটি বাল্কহেডটি দৌলতদিয়া ঘাটের দিকে আসছিল। ৭ নম্বর ফেরিঘাটের কাছে আসলে প্রবল স্রোতে বাল্কহেডটি কাত হয়ে ডুবে যায়। এ সময় বাল্কহেডে থাকা সুকানি, সহকারীসহ পাঁচজনকে আরেকটি ট্রলার উদ্ধার করে।
দৌলতদিয়া নৌ-পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ইন্সপেক্টর) ত্রিনাথ সাহা বলেন, বাল্কহেড ডুবির ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। মালিকপক্ষকে দ্রুত বাল্কহেড উদ্ধার করে নদীপথ ক্লিয়ার করতে বলা হয়েছে।
রুবেলুর রহমান/আরএইচ/এমএস