ডাস্টবিনের পাশে পড়ে ছিল কষ্টিপাথরের মূর্তি

ডাস্টবিনের পাশে পড়ে ছিল কষ্টিপাথরের মূর্তি
দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডাস্টবিনের পাশে ময়লা পরিষ্কার করার সময় প্রায় তিন কেজি ওজনের একটি কষ্টিপাথরের মূর্তি উদ্ধার করা হয়েছে।
সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুরে ময়লা ফেলার স্থানে পরিত্যক্ত একটি ব্যাগে মূর্তিটি পাওয়া যায়।
নবাবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মতিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দুপুর আড়াইটার দিকে জরুরি বিভাগের পাশে ময়লা ফেলার স্থানটি পরিষ্কার করছিলেন একজন পরিচ্ছন্নতাকর্মী। কাজের ফাঁকে সেখানে একটি পরিত্যক্ত পলিথিনে মোড়ানো ভারি কিছু দেখতে পান। পরে বিষয়টি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাকে জানানো হয়। তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ব্যাগটি খুলে কষ্টিপাথরের মূর্তিটি উদ্ধার করেন। পরে এটি থানা পুলিশকে হস্তান্তর করা হয়।
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো. মেহেদী হাসান বলেন, ‘ব্যাগটি খুলি দেখি এটা একটি কষ্টিপাথরের মূর্তি। ওজন প্রায় তিন কেজির বেশি হবে। পরে থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। মূর্তিটি পুলিশের হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে।’
ওসি আব্দুল মতিন বলেন, ময়লা ফেলার জায়গায় পরিত্যক্ত অবস্থায় শপিংব্যাগে একটি মূর্তিটি পাওয়া গেছে। মূর্তিটি কিসের বলা যাচ্ছে না। তবে ধারণা করা হচ্ছে, এটা কষ্টিপাথরের। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানা যাবে।
