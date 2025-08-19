  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০২:৫৪ এএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
চাঁদপুরে ট্রাক চাপায় সিএনজিচালকের মৃত্যু
চাঁদপুরে ট্রাক চাপায় বাপ্পি নামে এক সিএনজিচালক নিহত হয়েছেন। সোমবার (১৮ আগস্ট) রাতে চাঁদপুর সদরের বাবুরহাট রালদিয়া নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বাপ্পির বাড়ি চাঁদপুর সদর উপজেলা কল্যাণপুর ইউনিয়নের কল্যান্দী গ্রামে।

প্রত্যক্ষদর্শী অমল বারৈ জানান, শহরের বাবুরহাট থেকে মতলবের দিকে খালি সিএনজি নিয়ে যাচ্ছিল সিএনজিচালক বাপ্পী। এ সময় রালদিয়া নামক স্থানে গেলে রাস্তায় ফেলে রাখা নির্মাণ সামগ্রীর সঙ্গে ধাক্কা লেগে সিএনজিটি সড়কে উল্টে যায়। এতে সিএনজিচালক সড়কে ছিটকে পড়লে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের চাপায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

এদিকে দুর্ঘটনার কারণে সড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই এলাকায় ব্রিজের সংযোগ সড়কের সংস্কার কাজে ব্যবহৃত ইট সড়কের ওপর রাখায় ভয়াবহ এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটির জন্য ঠিকাদারের গাফিলতিকে দায়ী করছেন সবাই।

চাঁদপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাহার মিয়া জানান, খবর পেয়ে পুলিশ সিএনজিচালকের মরদহ থানায় নিয়ে এসেছে। পরবর্তীতে তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শরীফুল ইসলাম/এএমএ

