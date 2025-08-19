  2. দেশজুড়ে

সুনামগঞ্জে মধ্যনগরের শালদীঘা হাওরে নৌকা ডুবে শিশুর মৃত্যু

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সুনামগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৮:৪৯ এএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
সুনামগঞ্জে মধ্যনগরের শালদীঘা হাওরে নৌকা ডুবে শিশুর মৃত্যু

সুনামগঞ্জের মধ্যনগর উপজেলায় নৌকাডুবিতে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (১৮ আগস্ট) শালদীঘা হাওরে এই নৌকাডুবির ঘটনা ঘটে।

নিহত শিশু আইয়ান (৩) জামালগঞ্জ উপজেলার আছানপুর গ্রামের মো. সামায়ূন মিয়ার ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার রাত ১০টায় জামালগঞ্জের আছানপুর গ্রাম থেকে নৌকায় করে ১০ থেকে ১২ জন যাত্রী এক আত্মীয়ের জানাজায় অংশ নিতে নেত্রকোনার বারহাট্টা উপজেলার কামালপুর গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পরে নৌকাটি যখন মধ্যনগর উপজেলার শালদীঘা হাওরের পিঁপড়াকান্দা ব্রিজের নিচে যায় তখন প্রবল স্রোতের তোড়ে নৌকাটি ডুবে যায়। পরে স্থানীয়রা নৌকায় থাকা সবাইকে উদ্ধার করলেও শিশু আইয়ান নিখোঁজ হয়। তবে তাৎক্ষণিকভাবে অনেক খোঁজাখুজি করে শিশু আইয়ানকে উদ্ধার করে ধর্মপাশা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

মধ্যনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিবুর রহমান বলেন, শালদীঘা হাওরে নৌকাডুবির ঘটনায় এক শিশু নিহত হয়েছে। তবে নৌকায় থাকা অন্য যাত্রীরা নিরাপদে আছেন।

লিপসন আহমেদ/এএমএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।