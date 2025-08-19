কিশোরী অপহরণের ১৩ বছর তিন যুবকের ১৪ বছর কারাদণ্ড
কিশোরীকে অপহরণের ঘটনার ১৩ বছর পর তিন যুবককে ১৪ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। সোমবার (১৮ আগস্ট) বিকেলে ফেনী নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক এ এন এম মোর্শেদ খাঁনের আদালতে এ রায় ঘোষণা করা হয়। আসামিরা সবাই পলাতক রয়েছেন।
মামলার এজাহার ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ২০১২ সালের ২৬ জুন সকালে ফেনীর গার্লস ক্যাডেট কলেজের পশ্চিম পাশ থেকে এক কিশোরীকে অপহরণ করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। পরদিন ফেনী মডেল থানায় কিশোরীর বাবা জয়নাল আবেদীন বাদী হয়ে আবু তৈয়ব নামে এক যুবকের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতপরিচয় আরও ৪-৫ জনকে আসামি করে মামলা করেন। ফেনী মডেল থানার এসআই আবদুস সালাম ২২ অক্টোবর মামলাটি তদন্ত শেষে ৪ আসামির বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দায়ের করেন।
আসামিরা হলেন- উত্তর শিবপুর গ্রামের পণ্ডিত বাড়ির সেলিম জাহাঙ্গীরের ছেলে তৈয়ব উল্লাহ (২২), একই গ্রামের ছায়েদুল হকের ছেলে সবুজ (২৪), সামছুল হক মৌলভি বাড়ির আবদুল হক মোয়াজ্জেমের ছেলে শহীদুল ইসলাম বাপ্পি (২০) ও একই বাড়ির আবদুল হাই এর ছেলে আবদুর রহিম সজিব (২২)।
ফেনী নারী শিশু আদালতের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) অ্যাডভোকেট সাহাব উদ্দিন বলেন, মামলার সাক্ষ্যগ্রহণসহ যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে সোমবার রায় ঘোষণা করা হয়েছে। রায়ে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আসামি তৈয়ব উল্লাহ, শহীদুল ইসলাম বাপ্পি ও আবদুর রহিম সজিবকে ১৪ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড ও ১ লাখ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, আসামি সবুজের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে মামলা থেকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়।
