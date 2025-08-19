  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৪:১১ পিএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
নারায়ণগঞ্জে শহীদ জিয়া হলে আগুন

নারায়ণগঞ্জ শহরের চাষাঢ়া এলাকার শহীদ জিয়া হলে আগুন লেগেছে। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে জিয়া হলের ভেতর এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে। খবর পেয়ে নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের দুইটি ইউনিট চেষ্টা চালিয়ে আগুন নেভায়।

ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা জানান, ভবনটি বেশ কয়েক বছর ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। হলটির ভেতরে কোনো কার্যক্রম না থাকার কারণে সেখানে কোনো বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। আশপাশের কেউ ধূমপান করে ভেতরে ফেলার কারণে হয়তো আগুনের সূত্রপাত ঘটতে পারে।

নারায়ণগঞ্জ সদর থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব মাহবুব হাসান জুলহাস বলেন, আগুন লাগার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার টিম নিয়ে আগুন নেভাতে কাজ শুরু করি। পরে আমাদের সঙ্গে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরাও এসে যোগ দেন। কেউ ষড়যন্ত্র করে হয়তো আগুন লাগাতে পারে।

নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের উপ-সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল আরেফীন বলেন, আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট কাজ করে। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। আগুনের সূত্রপাত তদন্ত সাপেক্ষে বলা সম্ভব হবে।

২০০৮ সালে ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর হলটিতে সব ধরনের কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২০১৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিত্যক্ত ঘোষণার পর দরজা, জানালা এমনকি গ্রিলও কেটে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। বর্তমানে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে ভবনটি।

