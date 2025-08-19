নোয়াখালীতে পুকুরে ডুবে দুই বোনের মৃত্যু

নোয়াখালীতে পুকুরে ডুবে দুই বোনের মৃত্যু
নোয়াখালীর সেনবাগে পুকুরের পানিতে ডুবে দুই সহোদর বোন নিহত হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ রাজারামপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত শিশুরা হলো- মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ রাজারামপুর গ্রামের প্রবাসী বেলাল হোসেনের মেয়ে বিবি মরিয়ম অহি (১০) ও সিদরাতুল মুনতাহা ছহি (৬)। তারা স্থানীয় একটি মাদরাসায় পড়তো।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সকাল সাড়ে ৬টার দিকে দুই বোন একসঙ্গে বাড়ির পাশে পুকুর ঘাটে মুখ ধোয়ার জন্য যায়। সেখানে তারা ঘাটে একটি শামুক দেখতে পায়। একপর্যায়ে বড় বোন অহি পুকুরের ঘাটে থাকা শামুক ধরতে গিয়ে পানিতে পড়ে যায়। তখন বড় বোনকে ধরতে গিয়ে ছোটবোন ছহিরও পুকুরের পানিতে পড়ে ডুবে যায়।
বাড়িতে থাকা সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পর্যবেক্ষণ করলে এমন দৃশ্য দেখা যায়। পরে সকাল ৭টার দিকে দুই বোনকে অচেতন অবস্থান পুকুরে ভাসতে দেখে বাড়ির একজন উদ্ধার করেন। এরপর স্থানীয় পল্লি চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলে তাদের মৃত ঘোষণা করা হয়।
সেনবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এসএম মিজানুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে জাগো নিউজকে বলেন, খবর পেয়ে ওই বাড়িতে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরিবার অভিযোগ করলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
