  2. দেশজুড়ে

জাফলংয়ে পাথর লুটের ঘটনায় মামলা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সিলেট
প্রকাশিত: ০৫:০০ পিএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
জাফলংয়ে পাথর লুটের ঘটনায় মামলা
ফাইল ছবি

সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলায় প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) জাফলংয়ে পাথর লুটপাটের ঘটনায় মামলা হয়েছে।

সোমবার (১৮ আগস্ট) রাতে ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা মোনায়েম হোসেন বাদী হয়ে গোয়াইনঘাট থানায় মামলাটি করেন।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুরে গোয়াইনঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তোফায়েল আহমদ বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

মামলায় কারও নাম উল্লেখ করা হয়নি। তবে অজ্ঞাতপরিচয় ১০০-১৫০ জনকে আসামি করা হয়েছে বলে জানান ওসি।

মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, গত ৭, ৮ ও ৯ আগস্ট দিনগত রাত ১টা থেকে ৪টা পর্যন্ত বৃষ্টির মধ্যে জাফলংয়ের ইসিএভুক্ত এলাকা থেকে অন্তত ৪০ হাজার ঘনফুট পাথর লুটপাট হয়েছে।

ওসি তোফায়েল আহমদ বলেন, মামলাটি গ্রহণ করা হয়েছে। অভিযুক্তদের শনাক্ত করে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

তিনি আরও জানান, পাথর লুটের ঘটনায় তদন্ত সাপেক্ষে দ্রুত জড়িতদের খুঁজে বের করে আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে।

আহমেদ জামিল/এসআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।