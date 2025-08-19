  2. দেশজুড়ে

মেহেরপুর সীমান্তে ৩৯ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর

প্রকাশিত: ০৫:০৭ পিএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
মেহেরপুর সীমান্তে ৩৯ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর

মেহেরপুরের কাজীপুর সীমান্ত দিয়ে ৩৯ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুরে আন্তর্জাতিক সীমানা পিলার ১৪৭-এ পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদেরকে গ্রহণ করে বিজিবি।

বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, হস্তান্তর হওয়া সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। তারা অবৈধভাবে ভারতে পাড়ি দিয়েছিলেন। ভারতীয় পুলিশ তাদেরকে বাংলাদেশি হিসেবে গ্রেফতার করে ফেরত পাঠিয়েছে। তাদেরকে পরিবারের কাছে পাঠানোর লক্ষ্যে গাংনী থানায় পাঠানো হয়েছে। হস্তান্তর করা ব্যক্তিরা ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জসহ বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানি ইসরাইল জানান, তাদের পরিচয় নিশ্চিত হয়ে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

