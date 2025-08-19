যথাসময়ে নির্বাচন না হলে গণতন্ত্র বিপন্ন হতে পারে: দুলু

যথাসময়ে নির্বাচন না হলে গণতন্ত্র বিপন্ন হতে পারে: দুলু
বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু বলেছেন, নির্বাচন যদি যথাযথ সময়ের মধ্যে না হয়, তাহলে দেশের গণতন্ত্র বিপন্ন হতে পারে। তাই গণতন্ত্রের স্বার্থে নির্ধারিত সময়েই নির্বাচন দিতে হবে।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে নাটোর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের উদ্যোগে কানাইখালী পুরাতন বাসস্ট্যান্ডে সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।
দুলু আরও বলেন, ‘আমাদের নেতা তারেক রহমান একটি পরিচ্ছন্ন রাজনীতি চান। আগামী দিনের মানুষের বিশ্বাস-ভালোবাসা-আস্থা- প্রত্যাশা অর্জন করতে হবে। সেভাবে আমাদের দলের কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।’
তিনি বলেন, ‘গত ১৫ বছর দেশের মানুষ ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের কাছে জিম্ম হয়েছিল। আমরা তাদের অত্যাচারে পালিয়ে বেড়িয়েছি। জুলুম-অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। আমরা চাই না নাটোরের সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী বিএনপির কোনো নেতাকর্মীর কাছে জিম্মি বা অসম্মানিত না হন। যারা বিএনপির নাম দিয়ে সন্ত্রাস, অন্যায় ও চাঁদাবাজি করবেন, তাদের স্থান স্বেচ্ছাসেবক দল ও বিএনপিতে হবে না।’
নেতাকর্মীদের উদ্দেশে রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু বলেন, ‘আপনারা এমন কোনো বক্তব্য রাখবেন না যাতে করে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের লোকজন পুনর্বাসিত হতে পারে। কারণ আপনাদের বক্তব্যের সুযোগ নিয়ে ফ্যাসিস্টরা যোগাযোগ শুরু করেছে। তারা সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছে।’
তিনি বলেন, ‘গণতন্ত্রে সমালোচনা থাকবেই। প্রয়োজনে আপনারা আমারও সমালোচনা করুন। কিন্তু বিভেদের সুযোগ নিয়ে ফ্যাসিস্ট শক্তি পুনর্বাসন হতে পারে, এমন কোনো সুযোগ দেওয়া ঠিক হবে না।’
স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি সানোয়ার হোসেন তুষারের সভাপতিত্বে দলের আহ্বায়ক সানোয়ার হোসেন তুষার, সদস্যসচিব জহিরুল ইসলাম জহির প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
এসময় অন্যদের মধ্যে নাটোর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক রহিম নেওয়াজ, যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল আজিজ, মোস্তাফিজুর রহমান শাহীন, সাইফুল ইসলাম আফতাব,দাউদার মাহমুদ, জেলা যুবদলের সভাপতি এ হাই তালুকদার উপস্থিত ছিলেন।
