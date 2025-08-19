নাটোরে ভাঙা রেললাইন মেরামতের পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক
নাটোরের বাগাতিপাড়া উপজেলার লোকমানপুর রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রেললাইন ভেঙে যাওয়ায় কয়েক ঘণ্টা ধরে ট্রেন ধীরগতিতে চলাচল করে। তবে মেরামতের পর ট্রেন চলাচল এখন স্বাভাবিক।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণের সময় রেলের কর্মীরা লাইনে ফাটল দেখতে পান। এসময় সাময়িকভাবে ভাঙা জায়গায় পাটের বস্তা গুঁজে দেওয়া হয়।
এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ ১০ কিলোমিটার গতিতে ট্রেন চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়। এ সময়ে কমিউটার ও ঢালারচর এক্সপ্রেসসহ কয়েকটি ট্রেন ওই ভাঙা লাইনের ওপর দিয়েই ধীরগতিতে চলাচল করে।
আব্দুলপুর রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আমাদের কর্মীরা ফাটল শনাক্ত করার পরপরই ব্যবস্থা নেয়। মেরামত কাজ দ্রুত সম্পন্ন হয়েছে।
রেলওয়ে পশ্চিমাঞ্চলের মহাব্যবস্থাপক ফরিদ আহমেদ বলেন, রেললাইন পুরোনো হয়ে যাওয়ার কারণে এ ঘটনা ঘটেছে। তবে এটি কোনো নাশকতা নয়। কয়েক ঘণ্টা ধীরগতিতে ট্রেন চলাচল করে। মেরামত শেষে এখন ট্রেন স্বাভাবিকভাবে চলছে।
