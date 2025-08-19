কিশোরগঞ্জ
২২ বছর পর বিএনপির সম্মেলন, হট্টগোলে অধিবেশন স্থগিত
দীর্ঘ ২২ বছর পর কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলা বিএনপির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলেও ব্যাপক হট্টগোল ও বিশৃঙ্খলার কারণে তা অসম্পূর্ণ অবস্থায় শেষ হয়েছে।
দ্বিতীয় অধিবেশন না হওয়ায় উপজেলা কমিটি ঘোষণাও স্থগিত রাখা হয়েছে। বর্তমান আহ্বায়ক কমিটিই দায়িত্ব পালন করবে বলে জানা গেছে।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুরে উপজেলা সদরের কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে আহ্বায়ক কমিটির উদ্যোগে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
হোসেনপুর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক জহিরুল ইসলাম মবিনের সভাপতিত্বে প্রথম অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির ময়মনসিংহ বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও জেলা বিএনপির সভাপতি শরীফুল আলম। উদ্বোধন করেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম। প্রধান বক্তা ছিলেন ময়মনসিংহ বিভাগের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আবু ওয়াহাব আকন্দ।
অধিবেশনের শুরু থেকেই দুই পক্ষের পাল্টাপাল্টি স্লোগান ও হট্টগোলে উত্তেজনা তৈরি হয়। নেতাদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও বিশৃঙ্খলার কারণে দ্বিতীয় অধিবেশন আর চালানো সম্ভব হয়নি। ফলে নতুন উপজেলা কমিটি ঘোষণাও পিছিয়ে যায়।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় নেতাদের বরাতে জানা গেছে, হোসেনপুর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক জহিরুল ইসলাম মবিন গ্রুপ এবং আবুল হাসেম সবুজ–মনিরুল হক রাজন গ্রুপ সম্মেলনে পাল্টাপাল্টি স্লোগান দিতে থাকে। এতে হট্টগোল ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।
জেলার শীর্ষ নেতারাও শুরু থেকেই দুই পক্ষের গ্রুপিংয়ের বিষয়টি আঁচ করতে পেরেছিলেন। এজন্যই উপজেলা সদরে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল বলে জানা গেছে।
সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দিতে গিয়ে জেলা বিএনপির সভাপতি শরীফুল আলম বলেন, আমরা ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলে কমিটি দেবো। ত্যাগীরা কেউ বাদ পড়বে না। এ সময়ও পাল্টাপাল্টি স্লোগান ও হট্টগোলে চলে।
জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম জানিয়েছেন, সুবিধাজনক সময়ে দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। ততদিন পর্যন্ত বর্তমান আহ্বায়ক কমিটিই দায়িত্ব পালন করবে।
হোসেনপুরে সবশেষ বিএনপির সম্মেলন হয়েছিল ২০০৩ সালে। দীর্ঘ বিরতির পর আয়োজিত এ সম্মেলন বিরোধপূর্ণ পরিস্থিতির কারণে অসম্পূর্ণই রয়ে গেল।
