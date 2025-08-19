খামারে হামলা, ৮০০ হাঁস লুট করে নিয়ে গেলো দুর্বৃত্তরা

খামারে হামলা, ৮০০ হাঁস লুট করে নিয়ে গেলো দুর্বৃত্তরা
নাটোরের সিংড়া উপজেলার ইটালি ইউনিয়নের তুলাপাড়া বাঁশবাড়িয়া গ্রামে একটি হাঁসের খামারে হামলা চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। ৮০০ হাঁস লুট করে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা।
সোমবার (১৮ আগস্ট) স্থানীয় আজমল হকের খামারে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার সময় আজমল হক একটি জানাজায় ছিলেন।
অভিযোগ উঠেছে, স্থানীয় শায়বারের নেতৃত্বে ৭-৮ জন ব্যক্তি খামারে প্রবেশ করে দুই কর্মচারীকে মারধর করে আটকে রাখেন। পরে খামার থেকে প্রায় ৮০০ হাঁস নিয়ে যান তারা।
খামারের কর্মচারী বাবু বলেন, ‘আমি খামারেই ছিলাম। হঠাৎ দেখি কয়েকজন লোক গেট দিয়ে হাঁস বের করছে। আমি বাধা দিলে হত্যার উদ্দেশে আমাকে পানিতে ডুবিয়ে রাখে।’
আরেক কর্মচারী শফি বলেন, ‘খামারের ভেতরে গিয়ে দেখি মারধরের চিহ্ন স্পষ্ট। আমি নিজের চোখে শায়বারকে হাঁস তাড়াতে দেখেছি। পুলিশ এলে সেও স্বীকার করে হাঁস নিয়েছে কিন্তু ফেরত দিতে অস্বীকার করে।’
খামারি আজমল হক জানান, খামার থেকে প্রতিদিন ৫০০ ডিম পেতেন। হাঁসগুলো উদ্ধার না হওয়ায় তিনি চরম আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন।
এ বিষয়ে অভিযুক্ত শায়বার বলেন, ‘আমি কারও হাঁস নিয়ে আসিনি। ওই ফার্মে আমার ছেলেরা গিয়েছিল শুধু।’
সিংড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমিনুজ্জামান বলেন, ভুক্তভোগী অভিযোগ দিয়েছেন। তদন্তে সত্যতা পাওয়া গেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
