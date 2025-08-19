শুল্ক জটিলতা কাটিয়ে চাল খালাস শুরু, দাম কমার আশা

শুল্ক জটিলতা কাটিয়ে চাল খালাস শুরু, দাম কমার আশা
দেশের বাজারে দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাল আমদানির অনুমতি দেয় সরকার। অনুমতি পাওয়ার পর ১২ আগস্ট থেকে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে শুরু হয় আমদানি।
তবে আমদানি হলেও শুল্ক জটিলতায় বন্দর থেকে চাল খালাস করতে পারেননি ব্যবসায়ীরা। নানা নাটকীয়তার পর সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুরে ৫৯.৫০ শতাংশ শুল্ক কমিয়ে সার্ভার আপডেট করে ২ শতাংশ এআইটি নির্ধারণ করে দেয় এনবিআর। এতে স্বস্তি ফিরতে শুরু করে ব্যবসায়ীদের মাঝে।
সবশেষ আজ মঙ্গলবার বিকেল ৩টায় পারমিতা এন্টারপ্রাইজ নামের একটি আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান বিল অফ এন্ট্রি করে চাল খালাস শুরু করে।
এদিকে বিকেলে হিলি বাজার ঘুরে দেখা গেছে, দেশি স্বর্ণা-৫৫-৫৬ টাকা, গুটি স্বর্ণা ৫২ টাকা, ২৯ জাতের ৫৪ টাকা এবং জিরা কাটারি ৭০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।
পারমিতা এন্টারপ্রাইজের প্রতিনিধি রাসেদ ফেরদৌস বলেন, কাস্টমসের সার্ভারে ২ শতাংশ এআইটি দিয়ে আমরা চাল খালাস শুরু করেছি। এরই মধ্যে আমাদের প্রতিষ্ঠানের দুটি ট্রাক থেকে চাল খালাস হয়েছে। ৫২৫ মার্কিন ডলারে প্রতি মেট্রিক টন চাল শুল্কায়ণ করা হচ্ছে। চালের দাম কয়েকদিনের মধ্যে কমে আসবে দেশের বাজারে।
বন্দরের চাল ব্যবসায়ী নেজাম বলেন, আজ বিকেল থেকে খালাস শুরু হয়েছে। চাল ক্রয়ের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ব্যবসায়ীরা এসেছেন। আজ আমি আমদানিকৃত ৯০ টন সম্পা কাটারি চাল ক্রয় করেছি, এটা ঢাকায় যাবে। প্রতিকেজি চাল ক্রয় করেছি ৬৯ টাকা কেজি দরে। চালের আমদানি যত বাড়বে দামও তত কমবে।
হিলি স্থলবন্দর শুল্ক স্টেশনের রাজস্ব কর্মকর্তা মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন বলেন, চাল আমদানি বেশ কয়েকদিন আগেই শুরু হয়েছে। তবে গতকাল পর্যন্ত সার্ভারে শুল্ক সংক্রান্ত জটিলতার কারণে কেউ বিল অফ এন্ট্রি করেননি। সেই জটিলতা এখন নেই। চাইলে আমদানিকারকরা চাল খালাস করতে পারবেন।
হিলি কাস্টমসের তথ্যমতে, ১২ আগস্ট এই বন্দর দিয়ে চাল আমদানি শুরু হয়। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ১৪০টি ভারতীয় ট্রাকে প্রায় ৬ হাজার টন চাল আমদানি হয়েছে।
মো. মাহাবুর রহমান/জেডএইচ/জেআইএম