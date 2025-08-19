  2. দেশজুড়ে

মার্কিন নারীকে যৌন হয়রানি, যুবকের ৭ বছর কারাদণ্ড

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কক্সবাজার
প্রকাশিত: ০৮:০৩ পিএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
কক্সবাজারে মার্কিন এক নারীকে যৌন হয়রানির দায়ে তারিকুল ইসলাম (২২) নামে এক যুবককে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে এক লাখ টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) কক্সবাজারের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১ এর বিচারক জেলা ও দায়রা জজ এস. এম জিললুর রহমান এ রায় ঘোষণা করেন।

ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট তাওহীদুল আনোয়ার বিষয়টি জানিয়েছেন।

সাজাপ্রাপ্ত তারিকুল ইসলাম কক্সবাজার পৌরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের মোহাজেরপাড়ার ফরিদুল আলম ও হাসিনা বেগমের সন্তান।

আর মামলার বাদী এলিজাবেথ হেলটন কিম্মেল (৪৪) যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ও ক্লিনটন কিম্মেলের স্ত্রী। স্বামীর চাকরির সুবাদে তিনি কক্সবাজারে থাকেন।

আদালত সূত্র জানায়, চলতি বছরের ১০ মার্চ সকালে এলিজাবেথ হেলটন কিম্মেল অপর এক নারী সঙ্গীকে নিয়ে সকালে হাটতে বের হন। সার্কিট হাউজ এলাকায় পৌঁছালে তারিকুল তাকে জাপটে ধরে শ্লীলতাহানি করেন। পরে এ ঘটনায় ওইদিন কক্সবাজার সদর থানায় মামলা করেন ভুক্তভোগী। এরপর পুলিশ অভিযান চালিয়ে তারিকুলকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করে।

ট্রাইব্যুনালের পিপি অ্যাডভোকেট তাওহীদুল আনোয়ার বলেন, মামলা হওয়ার দুদিন পর ১২ মার্চ পুলিশ আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয়। ১৮ মার্চ চার্জগঠন করেন আদালত। এরই ধারাবাহিকতায় ২১ মার্চ থেকে আদালত বিচারকার্য শুরু করেন।

দীর্ঘ শুনানি ও সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপনের পর ১৯ আগস্ট অভিযুক্ত তারিকুল ইসলামকে দোষী সাব্যস্ত করে ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিলেন আদালত। রায় ঘোষণার সময় আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

সায়ীদ আলমগীর/জেডএইচ/এএসএম

