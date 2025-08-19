টাঙ্গাইলে ১৩ লাখ টাকার চায়না জাল জব্দ

টাঙ্গাইলে ১৩ লাখ টাকার চায়না জাল জব্দ
টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে অভিযান চালিয়ে ১৩ লাখ টাকার চায়না দুয়ারী জাল ও কারেন্ট জাল জব্দ করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
মঙ্গলবার বিকেলে হামিদপুরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হয়।
এসময় গোডাউনের ভেতর গাদাগাদি করে রাখা ১২ হাজার মিটার চায়না দুয়ারী জাল ও ৩ হাজার মিটার কারেন্ট জাল উদ্ধার করা হয়। যা দিয়ে স্থানীয় নদী ও জলাশয়ে অবাধে মাছ ধরা হচ্ছিল।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম বলেন, সরকার নিষিদ্ধ এ ধরনের জাল ব্যবহার করলে দেশীয় মাছের প্রজনন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। পরে জব্দকৃত জাল কালিহাতী পুরাতন থানা ঘাট এলাকায় এনে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/জেডএইচ/জেআইএম