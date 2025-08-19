মাকে ডাক্তার দেখিয়ে ফেরার পথে প্রাণ গেলো মেয়ের

মাকে ডাক্তার দেখিয়ে ফেরার পথে প্রাণ গেলো মেয়ের
চিকিৎসা শেষে মাকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরছিলেন হাওয়া বেগম (৩০)। সঙ্গে ছিলেন তার স্বামী আনোয়ার হোসেন। একই ব্যাটারিচালিত ভ্যানে ছিলেন আরও দুই যাত্রী। পথে চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে ভ্যানটি খাদে পড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান হাওয়া বেগম।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৫টায় বগুড়ার ধুনট-সোহাহাটা পাকা সড়কের সরুগ্রাম জামে মসজিদ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
হাওয়া বেগম ও আনোয়ার হোসেন দম্পতি উপজেলার পাকড়িহাটা গ্রামের বাসিন্দা।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, হাওয়া বেগমের মা দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। মাকে চিকিৎসার জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন হাওয়া বেগম ও তার স্বামী। সারাদিন বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসা শেষে ব্যাটারিচালিত ভ্যানে করে শিয়ালী গ্রামে বাবার বাড়িতে মাকে রেখে আসার জন্য রওয়ানা হন। পথে সরুগ্রাম জামে মসজিদ এলাকায় বেপরোয়া গতির ভ্যানটি রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই হাওয়া বেগমের মৃত্যু হয়। তবে ওই ভ্যানের অন্য যাত্রীরা অক্ষত রয়েছেন।
ধুনট থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে হাওয়া বেগমের মরদেহ তার স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
