সড়কে কই মাছ ছেড়ে প্রতিবাদ

সড়কে কই মাছ ছেড়ে প্রতিবাদ
ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনের সড়কের জমে থাকা পানিতে কই মাছ ছেড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বিকেলে প্রতীকী এ প্রতিবাদ জানানো হয়। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন নিরাপদ সড়ক আন্দোলন ফরিদপুর জেলা শাখার সভাপতি আবরার নাদিম ইতু।
এসময় উপস্থিত ছিলেন মানবতার কল্যাণে ফরিদপুর জেলা শাখার সভাপতি সাইফুর রহমান, সদস্য সৌরভ হোসেন রায়হান, মেহেদী হাসান, আসিফ সাকিব, মো. ওয়ালিদসহ স্থানীয়রা।
এসময় তারা অভিযোগ করেন, সামান্য বৃষ্টি হলেই মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রধান প্রবেশপথে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। এতে রোগী ও স্বজনদের ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। তারা এ সমস্যার সমাধান চান।
এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপ-পরিচালক হুমায়ুন কবিরের মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তা বন্ধ পাওয়া যায়।
এন কে বি নয়ন/এসআর/জেআইএম