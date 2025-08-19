  2. দেশজুড়ে

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি টেকনাফ (কক্সবাজার)
প্রকাশিত: ০৯:৫২ পিএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
টেকনাফ এসে অপহরণের শিকার যুবক, ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি

সেন্টমার্টিন থেকে টেকনাফে চিকিৎসার জন্য এসে মো. হাশেম নামের এক যুবক অপহরণের শিকার হয়েছেন। তাকে ছাড়িয়ে নিতে মুক্তিপণ হিসেবে ১০ লাখ টাকা দাবি করছেন অপহরণকারীরা।

শনিবার (১৬ আগস্ট) চিকিৎসাসহ প্রয়োজনীয় কাজ শেষে সেন্টমার্টিন ফিরতে টেকনাফ কায়ুকখালী নৌঘাট এলাকায় যান ওই যুবক।এরপর থেকে তিনি নিখোঁজ রয়েছেন। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বাড়িতে ফোন করে মুক্তিপণ দাবি করেন অপহরণকারীরা।

অপহরণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ভুক্তভোগীর বাবা নুর হোসেন। তার ভাষ্যমতে, গত ১০ আগস্ট সকালে সেন্টমার্টিন থেকে টেকনাফের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হন হাশেম। তিনি টেকনাফে পৌঁছালে তার সঙ্গে কথাবার্তা হয়। অসুস্থতার কারণে ডাক্তার দেখাবেন এবং দোকানের জন্য মালামাল কিনবেন বলে জানান।

শনিবার (১৬ আগস্ট) চিকিৎসাসহ কাজ শেষ করে দোকানের জন্য মালামাল কেনেন হাশেম। পরে সেন্টমার্টিনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার জন্য টেকনাফ পৌরসভার কায়ুকখালী নৌঘাটের সার্ভিস ট্রলারের অফিসে যান। এরপর থেকে ছেলের সঙ্গে আর যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি নুর হোসেনের।

মঙ্গলবার অপরিচিত এক ব্যক্তি ফোন করে ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করেন। মুক্তিপণের টাকা না পেলে ছেলের লাশ নিতে প্রস্তুত থাকতে হুমকি-ধমকি দেওয়া হয়। পরে থানায় অভিযোগ করেন নুর হোসেন।

এ বিষয়ে টেকনাফ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন বলেন, পরিবারের পক্ষ থেকে একটি অভিযোগ করা হয়েছে। যুবককে উদ্ধারে পুলিশ কাজ করছে।

জাহাঙ্গীর আলম/এসআর/জেআইএম

