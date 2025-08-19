  2. দেশজুড়ে

চট্টগ্রামে পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

প্রকাশিত: ১০:০১ পিএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় পুকুরে ডুবে মুসকান ও সাফওয়ান নামে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তারা দুজন সম্পর্কে মামাতো-ফুফাতো ভাই-বোন।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার সোনাকানিয়া ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের শামসু মেম্বার পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত দুই শিশুর মধ্যে মুসকানের বয়স সাড়ে ৪ বছর ও সাফওয়ানের বয়স দেড় বছর। মুসকান উপজেলার এওচিয়া ইউনিয়নের দেওরদীঘি এলাকার মোহাম্মদ জুয়েলের মেয়ে এবং সাফওয়ান একই উপজেলার সোনাকানিয়া ইউনিয়নের শামসু মেম্বার পাড়ার প্রবাসী দেলোয়ার হোসেনের ছেলে।

উপজেলার সোনাকানিয়া ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য সালাহ উদ্দিন জানান, বিয়ে উপলক্ষে নানার বাড়িতে বেড়াতে যায় মুসকান। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মুসকান ও তার মামাতো ভাই সাফওয়ান বাড়ির উঠানে খেলা করছিল। এক পর্যায়ে বাড়ির পাশে পুকুরে নামলে দুজনই পানিতে ডুবে যায়।

এরপর বাড়ির লোকজন তাদের খোঁজাখুঁজির পর পুকুরে তাদের দুজনকে ভাসতে দেখে। পরে তাদের উদ্ধার করে পার্শ্ববর্তী একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

