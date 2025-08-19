ছাত্রদল নেতার হামলায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নেতা গুরুতর আহত

ছাত্রদল নেতার হামলায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নেতা গুরুতর আহত
অতর্কিত হামলায় কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক নেতা রেদোয়ান আফ্রিদী (২৩) গুরুতর আহত হয়েছেন। একই কলেজ শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক শিমুল হোসেনের নেতৃত্বে এ হামলার অভিযোগ উঠেছে।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের পেছন পাশের পকেট গেটের কাছে এ হামলার ঘটনা ঘটে।
আহত রেদোয়ান আফ্রিদী কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের (সম্মান) প্রথম বর্ষের ছাত্র। তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সরকারি কলেজ শাখার সাবেক সদস্য সচিব।
আফ্রিদী ২৫০ শয্যা কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার অবস্থা এখনো আশঙ্কামুক্ত নয় বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক হোসেন ইমাম।
তিনি বলেন, আফ্রিদীর বুকে গুরুতর আঘাত আছে। এখনো আশঙ্কামুক্ত বলা যাচ্ছে না।
হাসপাতালে আহত আফ্রিদীকে দেখতে আসেন কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোশাররফ হোসেন, এনসিপি নেতা রাসেল আহমেদ ও কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রদলের সভাপতি মোজাক্কির রহমান রাব্বি প্রমুখ।
ওসি মোশাররফ বলেন, সরকারি কলেজ মাঠের পেছন দিকের পকেট গেটে পৌঁছেই অতর্কিত হামলার শিকার হন আফ্রিদী। ৭-৮ জনের মতো একটি গ্রুপ এই হামলা চালিয়েছে বলে জানতে পেরেছি। দোষীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে।
ছাত্র সংসদ কুষ্টিয়া জেলা শাখার মুখ্য সংগঠক সুজন মাহমুদ বলেন, ‘মাসখানেক আগের একটি দ্বন্দ্বের জের ধরে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক শিমুল হোসেনের নেতৃত্বে এই হামলা চালানো হয়েছে। আমরা এই সন্ত্রাসী হামলায় জড়িতদের বিচার চাই।’
আহত আফ্রিদীর চিকিৎসা সংক্রান্ত খোঁজ খবর নিতে হাসপাতালে আসেন কুষ্টিয়া ছাত্রদলের সভাপতি মোজাক্কির রহমান রাব্বি। তিনি বলেন, ‘এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তি যে দলেরই হোক, তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এ ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও মব সৃষ্টির প্রবণতাতে বিশ্বাস করে না।’
আল-মামুন সাগর/এসআর/এএসএম