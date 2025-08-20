অনশনকারীদের ডাব খাইয়ে ৫৯ ঘণ্টা পর অনশন ভাঙালেন বেরোবি উপাচার্য

অনশনকারীদের ডাব খাইয়ে ৫৯ ঘণ্টা পর অনশন ভাঙালেন বেরোবি উপাচার্য
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের আশ্বাসে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে চলা অনশন ৫৯ ঘণ্টা পর ভাঙলেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) আন্দোলনকারীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শওকাত আলী নিজেই অনশনকারীদের ডাব খাইয়ে অনশন ভাঙান।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাত ১০টার দিকে প্রশাসনিক ভবনের উত্তর গেটে স্থলে আসেন উপাচার্য ড. মো. শওকাত আলী, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা দপ্তরের পরিচালক ড ইলিয়াস প্রামাণিক এবং প্রক্টর ফেরদৌস রহমান।
এ সময় উপাচার্য ছাত্র সংসদ নির্বাচনের সম্ভাব্য রোডম্যাপ ঘোষণা করেন। তার দেওয়া আশ্বাসে আমরণ অনশন ভাঙার সিদ্ধান্ত নেন শিক্ষার্থীরা। পরে উপাচার্য নিজ হাতে তাদের ডাব খাইয়ে অনশন ভাঙান।
এ সময় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে উপাচার্য ড. মো. শওকাত আলী বলেন, ছাত্র সংসদ নিয়ে সংবিধি পরীক্ষা ও চূড়ান্তকরণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আগামী বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বৈঠক ডেকেছে ইউজিসি। তারা দ্রুত সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নিয়ে কার্যক্রম শেষ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
তিনি বলেন, আমরা ছাত্রদের নিয়ে সম্ভাব্য একটি রোডম্যাপ তৈরি করেছি। আগামী ৩০ অক্টোবরের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারবো। যেহেতু এখনো গেজেট ঘোষণা হয়নি, এজন্য সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করতে পারছি না। তবে গেজেট প্রকাশ হওয়ার পর দ্রুত সময়ের মধ্যে নির্বাচন হবে।
তিনি আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সম্ভাব্য লিখিত রোডম্যাপ হলো আগামী ৩০ অক্টোবরের মধ্যে নির্বাচনী কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। আর ২৬ থেকে ৩০ অক্টোবরের মধ্যে যে কোনো একদিন ভোটগ্রহণ হবে। সরকার গেজেট প্রকাশ মাত্রই এই রোডম্যাপ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন এবং বিস্তারিত তফসিল ঘোষণা করা হবে।
এরপর অনশনকারীদের পক্ষ থেকে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিভাগের শিক্ষার্থী আশিকুর রহমান বলেন, ইউজিসির পক্ষ থেকে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং তারা বৃহস্পতিবার বৈঠক করবেন বলে জানিয়েছেন। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগামী ৩০ অক্টোবরের মধ্যে নির্বাচনের একটি সম্ভাব্য রোডম্যাপ ঘোষণা করা হয়েছে। এজন্য অনশন প্রত্যাহার করছি। আমরা আশা করি আগামী ৩০ অক্টোবরের মধ্যে শহীদ আবু সাঈদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ প্রতিষ্ঠিত হবে।
পরে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সদস্য ড. তানজিম উদ্দিন খান মুঠোফোনে অনশনকারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন।
এ সময় তিনি তাদের উদ্দেশে বলেন, ছাত্র সংসদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে যেহেতু নেই সেটি সংযুক্ত করতে বৈধ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা জরুরি, যেন অন্য কেউ অবৈধ হিসেবে চিহ্নিত করতে না পারে। এজন্য শিক্ষার্থীদের ধৈর্য্য ধরতে হবে। দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রক্রিয়াটি শেষ করা হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি।
এর আগে, টানা তিন দিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে আমরণ অনশন পালন করছিলেন শিক্ষার্থীরা। এতে অসুস্থ হয়ে পড়েন অন্তত ৮ শিক্ষার্থী, যাদের মধ্যে চারজনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়।
ছাত্র সংসদ নিয়ে সংবিধি পরীক্ষা ও চূড়ান্তকরণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আগামী বৃহস্পতিবার বৈঠক ডেকেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)।
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের এক চিঠিতে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট কর্তৃক খসড়া কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের গঠনতন্ত্রটি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদন নেওয়ার নিমিত্তে সংবিধি পরীক্ষা ও চূড়ান্তকরণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য গঠিত কমিটির সভা আগামী ২১ আগষ্ট ইউজিসিতে অনুষ্ঠিত হবে।
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য ও বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নিয়ে গঠিত কমিটির আহ্বায়ক ড. তানজিম উদ্দিন খানের সভাপতিত্বে ওই সভায় অংশ নেবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকরামুল হক, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসই বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. ইলিয়াছ প্রামানিক, ইইই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. ফেরদৌস রহমান, ইউজিসির পরিচালক মোহাম্মদ জামিনুর রহমান, উপ-সচিব (লিগ্যাল) নূরনাহার বেগম শিউলী এবং সিনিয়র সহকারী সচিব (লিগ্যাল) শেখ আনিসুজ্জামান।
ফারহান সাদিক সাজু /এএমএ