ফরিদপুরে মাছের আড়তে অভিযান, লাখ টাকা জরিমানা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৩:৫৪ এএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
ফরিদপুরে একটি মাছের আড়তে অভিযান চালানো হয়

ফরিদপুরে মাছের আড়তে যৌথ অভিযান চালানো হয়েছে। এসময় ‘মা-গঙ্গা মৎস্য আড়ৎ’-নামের একটি আড়তকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বিকেলে ফরিদপুর জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নুজহাত তাবাসসুম এ তথ্য নিশ্চিত করেন। এর আগে ফরিদপুর শহরের গোয়ালচামট এলাকার হেলিপোর্ট বাজারে এ অভিযান চালানো হয়।

জেলা প্রশাসন, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, বিএসটিআই প্রতিনিধি, জাতীয় ভোক্তা অধিকার ও সংরক্ষণ অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর এবং বাংলাদেশ পুলিশের একটি চৌকস দল এ যৌথ অভিযানের নেতৃত্ব দেয়।

অভিযানে হেলিপোর্ট বাজারে অবস্থিত ‘মা-গঙ্গা মৎস্য আড়ৎ’ নামক প্রতিষ্ঠানের ৪টি ফ্রিজে পঁচা ও নিম্নমানের মাছ বিক্রির উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত পাওয়া যায়। এছাড়া ফ্রিজের অভ্যন্তরে মাছি, তেলাপোকাসহ অস্বাস্থ্যকর নোংরা পরিবেশ পরিলক্ষিত হয় এবং মাছের কেনা-বেচা সংক্রান্ত চালান প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয় প্রতিষ্ঠানটি। তাৎক্ষণিকভাবে পঁচা মাছগুলো জব্দ ও ধ্বংস করা হয় এবং ওই প্রতিষ্ঠানকে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ৩৮ ধারায় এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড আরোপ ও আদায় করা হয়।

জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নুজহাত তাবাসসুম জানান, হেলিপোর্ট বাজারের বিভিন্ন দোকানে ওজন পরিমাপ, লাইসেন্স ও মূল্যতালিকা পরিদর্শন করা হয়। এসময় ‘মা-গঙ্গা মৎস্য আড়ৎ’ নামের প্রতিষ্ঠানের ৪টি ফ্রিজে পঁচা ও নিম্নমানের মাছ পাওয়া যায়। আড়তটিকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

