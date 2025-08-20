কুড়িগ্রামে ৫ বছরের শিশুকে ধর্ষণ ও হত্যার দায়ে ১ জনের মৃত্যুদণ্ড

কুড়িগ্রামে ৫ বছরের শিশুকে ধর্ষণ ও হত্যার দায়ে ১ জনের মৃত্যুদণ্ড
কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরীতে পাঁচ বছরের এক কন্যাশিশুকে ধর্ষণের পর হত্যার দায়ে নাজমুল হোসেন (২৭) নামে এক যুবকের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বিকেলে জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদলতের বিচারক কুমার বিশ্বাস এই রায় দেন।
মামলা সূত্রে জানা গেছে, ২০২০ সালের ২১ জুন সকালে নাগেশ্বরী উপজেলার পূর্ব রামখানা কাশিয়াবাড়ি গ্রামের সফিকুল ইসলামের পাঁচ বছরের কন্যা সন্তান পার্শ্ববর্তী ময়শার আলীর বাড়ির সামনে খেলতে যায়। এ সময় ময়শারের পুত্র নাজমুল তাকে ফুসলিয়ে ঘরের ভেতর নিয়ে ধর্ষণের পর হত্যা করে।
এ ঘটনায় নিহত শিশুর বাবা সফিকুল ইসলাম বাদী হয়ে নাগেশ্বরী থানায় নাজমুলের নামে ধর্ষণ ও হত্যা মামলা দায়ের করেন। পরে আদালতে ময়নাতদন্ত, স্বাক্ষ্য প্রমাণ ও আসামির স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত হলে নাজমুলকে মৃত্যদণ্ডের আদেশ দেন।
মামলায় সরকারপক্ষের আইনজীবী ছিলেন অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান সরকার ও আসামিপক্ষের আইনজীবী ছিলেন সরোয়ার কবির মিথুন।
রোকনুজ্জামান মানু/এএমএ