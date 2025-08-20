শজিমেক হাসপাতালের উপ-পরিচালকের পদায়ন স্থগিতের দাবিতে বিক্ষোভ

শজিমেক হাসপাতালের উপ-পরিচালকের পদায়ন স্থগিতের দাবিতে বিক্ষোভ
বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপ-পরিচালক ডা. আকুল উদ্দিনের পদায়ন স্থগিতের দাবিতে বিক্ষোভ হয়েছে।
বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুর ১২টার দিকে হাসপাতালে পরিচালকের কার্যালয়ের সামনে গণঅভ্যুত্থানে শহীদ পরিবারের সদস্য ও আহতরা এ বিক্ষোভ করেন। পরে তারা হাসপাতালের পরিচালকের কাছে স্মারকলিপি দেন।
গণঅভ্যুত্থানের শহীদ পরিবারের সদস্য ও আহতদের দাবি, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে উপ-পরিচালক পদে পদায়ন পাওয়া ডা. আকুল উদ্দিন আন্দোলন চলাকালীন সময়ে কুষ্টিয়া জেলায় সিভিল সার্জন হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
গণঅভ্যুত্থানের সময় আহতদের চিকিৎসা দিতে তিনি সরাসরি বাঁধা প্রদান করেন। এছাড়াও সেই সময় আহতদের চিকিৎসা দেওয়ায় কুষ্টিয়ার তিন উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করেছিলেন ডা. আকুল। পদায়ন পাওয়া উপ-পরিচালক আওয়ামীপন্থি চিকিৎসকদের সংগঠন স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের আজীবন সদস্য বলে দাবি করেন তারা।
এইসব দায়ে ডা. আকুলকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ওএসডি করে রেখেছিল। এরপর তাকে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পদায়নের মাধ্যমে আওয়ামী ফ্যাসিস্টদের পুনর্বাসন হচ্ছে দাবি করে দ্রুত পদায়ন স্থগিতদের দাবি জানান তারা। এ সময় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে ২৪ ঘণ্টার সময় বেঁধে দেয় গণঅভ্যুত্থানে শহীদ পরিবারের সদস্য ও আহতরা।
স্বাস্থ্য বিষয়ক কেন্দ্রীয় উপ কমিটির বগুড়া জেলা ছাত্র প্রতিনিধি আরিফুর রহমান আকিব বলেন, গণঅভ্যুত্থানে যেখানে ১৬ শহীদ হয়েছেন সেখানে এমন একজন ব্যক্তির বগুড়াতে কিভাবে পদায়ন হয়। আমরা তার পদায়নের আদেশ দ্রুত বাতিল চাই।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সদস্যসচিব সাকিব খান বলেন, আমরা শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালকে ডা. আকুল উদ্দিনের পদায়ন স্থগিতের বিষয়ে ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিয়ে স্মারকলিপি প্রদান করেছি।
তিনি আরও বলেন, আমাদের দাবি মেনে না নেওয়া হলে আমরা আরও তীব্র আন্দোলনের দিকে যাব। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে যারা আহতদের চিকিৎসায় বাধা দিয়েছে এবং চিকিৎসকদের চাকরিচ্যুত করেছে তাদের ঠাঁই বগুড়ার মাটিতে হবে না।
শিক্ষার্থীদের দাবির বিষয়ে হাসপাতালের পরিচালক শোনেন এবং তাদের দেওয়া স্মারকলিপি গ্রহণ করে তাদের আশ্বস্ত করেন। তবে এ বিষয়ে হাসপাতালের পরিচালক কর্নেল মো. মহসীন ক্যামেরার সামনে কোনো কথা বলতে রাজি হননি।
এলবি/আরএইচ/জিকেএস