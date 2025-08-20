সাদা পাথর লুট
প্রতিবেদন জমা দিয়েছে তদন্ত কমিটি, সিলেট ছাড়লেন ডিসি মুরাদ
সিলেটে কোম্পানীগঞ্জে সাদা পাথর লুটপাটের ঘটনায় তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে তদন্ত কমিটি। বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রতিবেদনটি জমা দেওয়া হয়।
বিকেলে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার (গোপনীয় শাখা, মিডিয়া সেল) মো. মাসুদ রানা এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তবে প্রতিবেদনে কী উঠে এসেছে তা জানাননি তিনি। এছাড়া বিদায়ী ডিসি মোহাম্মদ শের মাহবুব মুরাদ কার্যালয় ত্যাগ করেছেন।
এর আগে গত ১২ আগস্ট সাদা পাথর লুটের ঘটনায় সিলেটে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পদ্মাসন সিংহকে প্রধান করে তিন সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করে জেলা প্রশাসন। রোববার (১৭ আগস্ট) তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে আরও তিনদিন সময় চায় কমিটি। সে আলোকে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার দিন ছিল আজ।
আরও পড়ুন:
- জাফলংয়ে পাথর লুটের ঘটনায় মামলা
- কাঠগড়ায় প্রশাসন, বহাল তবিয়তে কোম্পানীগঞ্জের ওসি
- সিলেটের ডিসি হলেন ‘আলোচিত ম্যাজিস্ট্রেট’ সারওয়ার আলম
- সিলেটের ডিসি মাহবুব মুরাদকে ওএসডি
- এবার কোম্পানীগঞ্জের ইউএনও আজিজুন্নাহারকে বদলি
- বাসা-বাড়িতেও মিলছে পাথর, তিনদিনে জব্দ সাড়ে তিন লাখ ঘনফুট
তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার আগেই জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে আনুষ্ঠানিক বিদায় নিয়েছেন বিদায়ী জেলা প্রশাসক (ডিসি) মোহাম্মদ শের মাহবুব মুরাদ। দুপুর ১২টার দিকে জেলা প্রশাসক কার্যালয় ছাড়েন তিনি। এরপর প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয় বলে জানা গেছে। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) নতুন জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলমের দায়িত্ব গ্রহণের কথা রয়েছে।
এ ঘটনায় জেলা প্রশাসক (ডিসি) মোহাম্মদ শের মাহবুব মুরাদকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) এবং কোম্পানীগঞ্জের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আজিজুন্নাহারকে বদলি করা হয়েছে।
আহমেদ জামিল/এসআর/এমএস