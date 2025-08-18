  2. জাতীয়

সিলেটের ডিসি মাহবুব মুরাদকে ওএসডি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:২৬ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
মোহাম্মদ শের মাহবুব মুরাদ/ছবি সংগৃহীত

সিলেটের জেলা প্রশাসক (ডিসি) মোহাম্মদ শের মাহবুব মুরাদকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়েছে।

তাকে ওএসডি করে সোমবার (১৮ আগস্ট) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

সিলেটের ভোলাগঞ্জে সাদা পাথর লুটের ঘটনার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ডিসিকে অপসারণের দাবি জানিয়ে আসছিল।

সাদা পাথর লুটের সঙ্গে স্থানীয় প্রশাসনের যোগসাজশ ছিল বলে রোববার (১৭ আগস্ট) সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। স্থানীয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন তিনি। এর একদিন পরেই এই সিদ্ধান্ত এলো।

