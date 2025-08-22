স্বাস্থ্যসচিব
স্বাস্থ্যসেবায় আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হবে
স্বাস্থ্যসচিব সাইদুর রহমান বলেছেন, প্রবীণদের বিশেষ যত্নের মাধ্যমে নিজের বার্ধক্যের প্রস্তুতি নিতে হবে। মানবকল্যাণ হিসেবে স্বাস্থ্যসেবায় আমাদের যার যার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হবে।’
শুক্রবার (২২ আগস্ট) নাটোরের গুরুদাসপুরের খুবজীপুরে বৃদ্ধদের জন্য আয়োজিত দিনব্যাপী ফ্রি স্বাস্থ্যসেবা উদ্বোধনীকালে তিনি এসব কথা বলেন
সাইদুর রহমান বলেন, বাড়িতে বসে যারা সেবা পাচ্ছেন না হাসপাতালে যাওয়ার মতো সক্ষমতা নেই; তারা আসলে স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আমরা যারা সুস্থ, সক্ষম ও সবল রয়েছি তাদের দায়িত্ব হল যে সব বাবা-মা হাসপাতালের যেতে পারেন না তাদের সেবা নিশ্চিত করা। এটা আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব।
এ সময় তিনি বলেন, আমরা এখানে কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছি। দুইটা পরিবারের কথা শুনলাম বাড়িতে খাবার নাই, ওষুধ নাই। আমাদের সবার দায়িত্ব তাদের পাশে দাঁড়ানো। বিত্তবানদের এই অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াতে হবে।
স্বাস্থ্যসচিব বলেন, নাটোরের সাংবাদিক যারা ঢাকায় কাজ করেন তারা একেবারে নাটোরপ্রেমিক। তারা আজ খুবজীপুরে এসেছেন। তারা নাটোরের উন্নয়ন নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করছেন। তাদের মাধ্যমে একটা বিষয় উন্মোচিত হবে। তা হলো বৃদ্ধ মানুষের সেবা। এটা তারা বিশেষ বিবেচনায় রাখবেন।
এ সময় দুবাই চ্যারিটি অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি বাদার্স রাসেদ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু জাফর, রাজশাহী বিভাগীয় পরিচালক হাবিবুর রহমান, নাটোর জেলা প্রশাসক আসমা শাহীন, বাংলাদেশ এডুকেশন অ্যান্ড টেকনোলজি সোসাইটির চেয়ারম্যান এনামুল হক খন্দকার, অর্থো সার্জান অধ্যাপক ডা. আবু বকর সিদ্দিক, নিটোর অর্থো সার্জন ডা. মো. জহিরুল ইসলাম, দুদকের উপ-পরিচালক (জনসংযোগ) আকতারুল ইসলাম, নাটোর, সিরাজগঞ্জ ও মানিকগঞ্জের সিভিল সার্জনসহ বিভিন্ন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।
