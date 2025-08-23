রাজকীয় বিদায়
চোখের জলে ৫৪ বছরের শিক্ষকতার অবসান
পঞ্চাশ বছরের দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনের অবসান। চোখে অশ্রু, হৃদয়ে আবেগ। কুমিল্লার দেবীদ্বার উপজেলার উজানীজোড়া মাদরাসার প্রবীণ শিক্ষক মাওলানা ক্বারী আব্দুর রহমানকে বিদায় উপলক্ষে শিক্ষার্থীরা সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠান শেষে ফুলসজ্জিত গাড়িতে করে প্রিয় শিক্ষককে পৌঁছে দেওয়া হয় নিজ বাড়িতে।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) দুপুরে মাদরাসা প্রাঙ্গণে বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়।
শিক্ষক মাওলানা ক্বারী আব্দুর রহমান ১৯৭১ সালে তার শিক্ষকতা শুরু করেন। দীর্ঘ ৫৪ বছর ধরে দ্বিনি শিক্ষার আলো ছড়ানোর অবসান ঘটলো তার।
সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিদায়ী শিক্ষককে সম্মাননা ক্রেস্ট ও নানা উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়। আর শেষে যখন তাকে ফুলসজ্জিত গাড়িতে বসিয়ে বাড়ির পথে বিদায় জানানো হয় তখন কান্নায় ভেঙে পড়েন শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক সবাই।
স্মৃতিচারণ ও আবেগঘন মুহূর্তে আয়োজকরা বলেন, মাওলানা ক্বারী আব্দুর রহমানের দীর্ঘ শিক্ষাজীবনের আন্তরিকতা ও ত্যাগেই এ অঞ্চলের হাজারো শিক্ষার্থী দ্বিনি শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়েছে। তিনি শুধু একজন শিক্ষক নন, তিনি ছিলেন আমাদের অভিভাবক, আমাদের পথপ্রদর্শক।
প্রাক্তন শিক্ষার্থী ছাদেকুর রহমান ও মামুন খন্দকারের সঞ্চালনায় এবং আব্দুল সাত্তার খন্দকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মো. তাজুল ইসলাম খন্দকার। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন মিজানুর রহমান মাস্টার, আব্দুল কুদ্দুস, আজিজ খন্দকার, আতিকুর রহমান, শাহ মো. মমিন মুন্সি ও এবিএম ইকরামুল বারী।
