  2. দেশজুড়ে

ভোলা

সময় টিভির রিপোর্টার-ক্যামেরাম্যানের ওপর বিএনপি নেতার হামলা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ভোলা
প্রকাশিত: ০৯:০৫ এএম, ২৩ আগস্ট ২০২৫
সময় টিভির রিপোর্টার-ক্যামেরাম্যানের ওপর বিএনপি নেতার হামলা
সাংবা‌দিক না‌সির উদ্দিন লিটন ও ক্যামেরাম্যান উৎপল দেবনাথ

ভোলায় তথ‌্য সংগ্রহকা‌লে সময় টি‌ভির স্টাফ রি‌পোর্টার না‌সির উদ্দিন লিটন ও ক‌্যামেরাম‌্যান উৎপল দেবনাথের ওপর হামলা চা‌লিয়েছেন বিএন‌পি ও তার অঙ্গসংগঠ‌নের নেতা-কর্মীরা। আহত সাংবা‌দিক‌রা ভোলার দৌলতখান উপজেলা স্বাস্থ‌্য কম‌প্লে‌ক্সে চি‌কিৎসা‌ নিয়ে‌ছেন। এসময় তাদের ক‌্যামেরা ভাঙচুর করা হয়।

শুক্রবার (২২ আগস্ট) বিকেল পৌনে ৩টার দি‌কে ভোলার দৌলতখান উপজেলার ভবানীপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কা‌জী বা‌ড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

আহত সাংবা‌দিক‌রা জানান, দৌলতখা‌ন উপজেলায় অনিয়মের সংবাদ সংগ্রহ করতে শুক্রবার বিকেল পৌনে ৩টার দি‌কে উপজেলার ভবানীপুরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কা‌জী বা‌ড়িতে যান তারা। বা‌ড়িতে প্রবেশ করায় বিএনপি নেতা ও দৌলতখান উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সাংগঠ‌নিক সম্পাদক কাজী রাসেলের নেতৃত্বে সাংবা‌দিক না‌সির উদ্দিন লিটন ও ক‌্যামেরাম‌্যান উৎপল দেবনাথের ওপর সন্ত্রাসী হামলা করেন ১৫-২০ জন। দুইজনকে মারধর করে ক্যামেরা ও বুম ছিনিয়ে নেন এবং ক‌্যামেরা ভাঙচ‌ুর করেন। এসময় তা‌দের প্রায় ২৫ মিনিট অবরুদ্ধ করে রেখে তাদের ভিডিও ধারণ করেন। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় উদ্ধার হয়ে তারা দৌলতখান থানায় অভিযোগ করেন।

আরও পড়ুন-

এ ব‌্যাপারে অভিযুক্ত বিএনপি নেতা ও দৌলতখান উপ‌জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাংগঠ‌নিক সম্পাদক কাজী রাসেলের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

তবে দৌলতখান উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সাজু জানান, তি‌নি এলাকায় নেই, ত‌বে ফো‌নে বিষয়‌টি শুনেছেন। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তারা সাংগঠ‌নিকভাবে বসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

দৌলতখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জিল্লুর রহমান জানান, সাংবা‌দিক না‌সির উদ্দিন লিটন থানায় এক‌টি জি‌ডি ক‌রে‌ছেন। বিষয়‌টি তদন্ত সাপে‌ক্ষে ব‌্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

জু‌য়েল সাহা বিকাশ/এফএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।