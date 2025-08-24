  2. দেশজুড়ে

জামায়াতপন্থি বাবার পক্ষে ভোট চাওয়ায় বিএনপিপন্থি ছেলেকে অব্যাহতি

প্রকাশিত: ০৯:৩২ এএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
জামায়াতপন্থি বাবার পক্ষে ভোট চাওয়ায় বিএনপিপন্থি ছেলেকে অব্যাহতি

নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে জামায়াত সমর্থিত প্যানেলে বাবার প্রচারণায় অংশ নেওয়ায় ছেলেকে অব্যাহতি দিয়েছে বিএনপির আইনজীবী ফোরাম।

শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেলে নারায়ণগঞ্জ জেলা জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট মো. জাকির হোসেন ও সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কাজী আব্দুল গাফ্ফার স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই অব্যাহতি প্রদান করা হয়।

বহিষ্কারপ্রাপ্ত আইনজীবী আদনান মোল্লা এবারের নির্বাচনে জামায়াতপন্থি আইনজীবীদের বাংলাদেশ ল’ইয়ারস কাউন্সিল মনোনীত প্যানেলের সভাপতি প্রার্থী অ্যাডভোকেট এ. হাফিজ মোল্লাহর ছেলে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়- ‘নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে অ্যাডভোকেট আদনান মোল্লা ফোরামের দলীয় সদস্য পদে এপিপি হওয়া সত্ত্বেও জামায়াতের প্রার্থীদের সরাসরি নির্বাচনী প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। যা দলীয় শৃঙ্খলার অন্তরায়। আদনান মোল্লার এরকম কর্মকাণ্ডে দল সংক্ষুব্ধ হয়ে তাকে নারায়ণগঞ্জ জেলা জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের প্রাথমিক সদস্যসহ সকল প্রকার পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।’

অ্যাডভোকেট আদনান মোল্লা বলেন, এ বিষয়টি আমার জানা নেই। আমাকে এখনো এ বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। আর যদি বহিষ্কার করে দেয়, তাহলে কিছু করার নেই। আমিতো আমার বাবার বিরোধিতা করতে পারবো না।

নারায়ণগঞ্জ জেলা জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট সরকার হুমায়ুন কবির বলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির পরামর্শ মোতাবেক দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে তাকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

আগামী ২৮ আগস্ট নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আর এই নির্বাচনে জামায়াতপন্থি আইনজীবীদের বাংলাদেশ ল’ইয়ারস কাউন্সিল মনোনীত প্যানেলের নেতৃত্বে রয়েছেন সভাপতি পদে অ্যাডভোকেট এ. হাফিজ মোল্লাহ এবং সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মো. মাঈন উদ্দিন মিয়া।

