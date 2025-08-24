  2. দেশজুড়ে

আলোচনা সভার ব্যানার নিয়ে গণঅধিকার পরিষদের দুই গ্রুপের মারামারি

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ফরিদপুর
প্রকাশিত: ০৮:৩৩ এএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
ফরিদপুরের সালথায় গণঅধিকার পরিষদের আলোচনা সভা চলাকালে দুই পক্ষের মারামারির ঘটনা ঘটেছে। শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার বাইপাস সড়কের পাশে অবস্থিত গণঅধিকার পরিষদের কার্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। পরে উপস্থিত নেতারা পরিস্থিতি শান্ত করেন।

স্থানীয় ও দলীয় সূত্রে জানা গেছে, গণঅধিকার পরিষদের ফরিদপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ মিয়া ও সালথা উপজেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ফারুক ফকির দু’জনই ফরিদপুর-২ আসনের সম্ভাব্য এমপি প্রার্থী। কিন্তু আলোচনা সভার ব্যানারে ‘ফরহাদ মিয়ার নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা শীর্ষক আলোচনা সভা’ লেখা ছিল। বিষয়টি ফারুক ফকিরের সমর্থকদের নজরে এলে তারা প্রতিবাদ জানান। একপর্যায়ে দুই পক্ষের সমর্থকরা হাতাহাতি ও মারামারিতে লিপ্ত হন। পরে সভায় উপস্থিত নেতারা পরিস্থিতি শান্ত করেন।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও উচ্চতর পরিষদের সদস্য মাহফুজুর রহমান খান। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ফরিদপুর জেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ফরহাদ হোসেন ও জেলা অর্থ সম্পাদক মো. ফিরোজ শেখ।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে গণঅধিকার পরিষদ সালথা উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম ইমরান বলেন, ব্যানারে নাম লেখা নিয়ে ফরিদপুর-২ আসনের গণঅধিকার পরিষদের এমপি মনোনয়ন প্রত্যাশী ফরহাদ মিয়া ও ফারুক ফকিরের সমর্থকদের মধ্যে হাতাহাতি ও মারামারি হয়েছে। পরে কেন্দ্রীয় নেতা মাহফুজুর রহমান খানের মধ্যস্থতায় পরিবেশ শান্ত হয়। এসময় আলোচনা সভা সংক্ষিপ্ত আকারে শেষ করা হয়।

