আলোচনা সভার ব্যানার নিয়ে গণঅধিকার পরিষদের দুই গ্রুপের মারামারি

আলোচনা সভার ব্যানার নিয়ে গণঅধিকার পরিষদের দুই গ্রুপের মারামারি
ফরিদপুরের সালথায় গণঅধিকার পরিষদের আলোচনা সভা চলাকালে দুই পক্ষের মারামারির ঘটনা ঘটেছে। শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার বাইপাস সড়কের পাশে অবস্থিত গণঅধিকার পরিষদের কার্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। পরে উপস্থিত নেতারা পরিস্থিতি শান্ত করেন।
স্থানীয় ও দলীয় সূত্রে জানা গেছে, গণঅধিকার পরিষদের ফরিদপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ মিয়া ও সালথা উপজেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ফারুক ফকির দু’জনই ফরিদপুর-২ আসনের সম্ভাব্য এমপি প্রার্থী। কিন্তু আলোচনা সভার ব্যানারে ‘ফরহাদ মিয়ার নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা শীর্ষক আলোচনা সভা’ লেখা ছিল। বিষয়টি ফারুক ফকিরের সমর্থকদের নজরে এলে তারা প্রতিবাদ জানান। একপর্যায়ে দুই পক্ষের সমর্থকরা হাতাহাতি ও মারামারিতে লিপ্ত হন। পরে সভায় উপস্থিত নেতারা পরিস্থিতি শান্ত করেন।
সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও উচ্চতর পরিষদের সদস্য মাহফুজুর রহমান খান। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ফরিদপুর জেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ফরহাদ হোসেন ও জেলা অর্থ সম্পাদক মো. ফিরোজ শেখ।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে গণঅধিকার পরিষদ সালথা উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম ইমরান বলেন, ব্যানারে নাম লেখা নিয়ে ফরিদপুর-২ আসনের গণঅধিকার পরিষদের এমপি মনোনয়ন প্রত্যাশী ফরহাদ মিয়া ও ফারুক ফকিরের সমর্থকদের মধ্যে হাতাহাতি ও মারামারি হয়েছে। পরে কেন্দ্রীয় নেতা মাহফুজুর রহমান খানের মধ্যস্থতায় পরিবেশ শান্ত হয়। এসময় আলোচনা সভা সংক্ষিপ্ত আকারে শেষ করা হয়।
