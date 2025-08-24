মায়ের মৃত্যুর খবরে স্ট্রোকে প্রাণ গেলো ছেলের

মায়ের মৃত্যুর খবরে স্ট্রোকে প্রাণ গেলো ছেলের
অসুস্থ মাকে হাসপাতালে দেখতে এসেছিলেন ছেলে। ওষুধ কিনে হাসপাতালের নিচে এসেই শুনতে পান মায়ের মৃত্যু হয়েছে। এ সংবাদ শুনে তাৎক্ষণিক স্ট্রোক করেন। এতে মৃত্যু হয় ছেলেরও। শনিবার (২৩ আগস্ট) সন্ধ্যায় চুয়াডাঙ্গা সদরে ঘটেছে হৃদয়বিদারক এ ঘটনা। এতে পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার বাগানপাড়ার মৃত আলাউদ্দীনের স্ত্রী চায়না খাতুন (৬৩) শনিবার বিকেলে প্রেসার বেড়ে অসুস্থ্য হয়ে নিজ বাড়ির সামনে মাথা ঘুরে পড়ে যান। এতে মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত চায়না খাতুনকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান পরিবারের সদস্যরা। সংবাদ পেয়ে তার ছেলে সাইফুল ইসলাম (৪০) যান হাসপাতালে। এসময় জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক চায়না খাতুনকে চিকিৎসা শেষে ওয়ার্ডে স্থান্তারিত করেন। সাইফুল ইসলাম ওয়ার্ডে গিয়ে মায়ের খোঁজখবর নিয়ে মায়ের জন্য ওষুধ কিনে ওয়ার্ডে দিয়ে হাসপাতাল ভবনের নিচে আসেন। এরমধ্যে তার কাছে মায়ের মৃত্যুর খবর আসে। খবর শুনেই মানসিক ধাক্কা নিতে পারেননি সাইফুল। তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই স্ট্রোক করে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এসময় হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দ্রুত চিকিৎসা দিতে দিতেই মারা যান সাইফুল।
নিহত সাইফুল ইসলাম নিহত চায়না খাতুন ও মৃত আলাউদ্দীনের কনিষ্ঠ পুত্র। এদিকে এক পরিবারের দুজনের মৃত্যুতে পুরো মহল্লায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে দায়িত্বরত চিকিৎসা কর্মকর্তা ইসরাত জেরিন জেসিকা বলেন, মায়ের চিকিৎসা চলছিল হাসপাতালে। পরে মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে ছেলে সাইফুল মারা যায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে। ১০ মিনিটের ব্যবধানে মা ছেলের মৃত্যু হয়। পুরো হাসপাতাল এ ঘটনায় শোকাহত।
