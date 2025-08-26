  2. দেশজুড়ে

ভারতে প্রবেশকালে শার্শা সীমান্তে ৭ বাংলাদেশি আটক

প্রকাশিত: ০৪:২০ পিএম, ২৬ আগস্ট ২০২৫
যশোরের শার্শা সীমান্তে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশের সময় ৭ জন বাংলাদেশিকে আটক করেছে বিজিবি।

সোমবার (২৫ আগস্ট) দিনগত সাড়ে ১২টার দিকে সীমান্তে কায়বার রুদ্রপুর সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটকদের মধ্যে ৪ জন পুরুষ ও ৩ জন নারী রয়েছেন। এসময় তাদের নিকট হতে বাংলাদেশি তিন হাজার টাকা, ভারতীয় ৮ হাজার রুপি ও ৭টি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।

খুলনা ২১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মোহাম্মদ খুরশীদ আনোয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, রাত সাড়ে ১২ টার দিকে বাংলাদেশ থেকে ভারতের অবৈধভাবে প্রবেশের চেষ্টা করছিল আটক ৭ জন বাংলাদেশি। এসময় বিজিবি সদস্যদের সন্দেহ হলে তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। পরে তারা অবৈধভাবে ভারতে যাওয়ার চেষ্টার কথা স্বীকার করেন। আটকদের মালামালসহ শার্শা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

সাম্প্রতিককালে সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশ ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে বিজিবি সীমান্তে কঠোর নজরদারি ও টহল তৎপরতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সীমান্তবর্তী জনসাধারণকে নিয়মিত সচেতন করা হচ্ছে।

