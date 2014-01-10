পিরোজপুরে ওসমান হাদির প্রতীকী মরদেহ নিয়ে বিক্ষোভ

পিরোজপুরে ওসমান হাদির প্রতীকী মরদেহ নিয়ে বিক্ষোভ
পিরোজপুরে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির প্রতীকী মরদেহ নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে সর্বস্তরের ছাত্র-জনতা।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বিকেলে জুলাই স্মৃতিস্তম্ভ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে সি অফিস মোড়ে পথসভায় মিলিত হয়।
এসময় উপস্থিত ছিলেন পিরোজপুর জেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের যুগ্ম সমন্বয়কারী শাহ্ নেওয়াজ অভি, পিরোজপুর জেলা জুলাই যোদ্ধা কমিটির মুখ্য সংগঠক তাহমিদ আল নাসিব, পিরোজপুর জেলা জাতীয় নাগরিক পার্টির যুগ্ম সমন্বয়ক আল আমিন, পৌরসভা যুব বিভাগের সেক্রেটারি এইচ এম মামুন, পৌরসভা ছাত্রশিবিরের সভাপতি রাকিব হোসেন, জেলা এনসিপির যুগ্ম সমন্বয়ক মাহবুবুল আলম নাঈম প্রমুখ।
এসময় বক্তারা বলেন, শহীদ ওসমান হাদীর হত্যাকারী ও পরিকল্পনাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। জুলাই যোদ্ধাদের নিরাপত্তা দিতে হবে।
মো. তরিকুল ইসলাম/এসআর/এএসএম