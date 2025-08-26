বাকেরগঞ্জের সাবেক মেয়র লোকমান গ্রেফতার

বাকেরগঞ্জের সাবেক মেয়র লোকমান গ্রেফতার
বরিশালের বাকেরগঞ্জ পৌরসভার সাবেক মেয়র ও উপজেলা আওয়ামি লীগের সাধারণ সম্পাদক লোকমান হোসেন ডাকুয়াকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সন্ধ্যায় পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের নিজ বাসভবন থেকে বাকেরগঞ্জ থানা পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।
পুলিশ জানায়, বাকেরগঞ্জে একক আধিপত্য থাকা পতিত আওয়ামি লীগ সরকারের দোসর লোকমান হোসেন ডাকুয়া দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিল। তার বিরুদ্ধে হত্যাসহ মোট পাঁচটি মামলা রয়েছে। এরমধ্যে চার মামলায় জামিনে থাকলেও বিস্ফোরক মামলায় সে পলাতক ছিল।
বাকেরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ বলেন, একটি বিস্ফোরক মামলায় লোকমান হোসেন ডাকুয়াকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
