জুলাই আন্দোলনে হত্যাসহ ৪ মামলা, স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা গ্রেফতার

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)
প্রকাশিত: ০৪:১২ পিএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ইউসুফ মোল্লা স্বপনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শুক্রবার (৩০ আগস্ট) রাতে সিটি করপোরেশনের ৩ নম্বর ওয়ার্ড থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

ইউসুফ মোল্লা স্বপন ওই ওয়ার্ডের নিমাইকাশারী বাগমারা এলাকার কুদ্দুস মোল্লার ছেলে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা মামলার আসামি তিনি।

স্থানীয় সূত্র জানায়, স্বৈরাচার সরকারের আমলে স্বপন ৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সিদ্ধিরগঞ্জ থানা ছাত্রলীগের আহ্বায়ক শাহজালাল বাদলের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তার বিরুদ্ধে মাদকের কারবারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।

এ বিষয়ে নারায়ণগঞ্জ মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব মমিনুর রহমান বাবু জাগো নিউজকে বলেন, ‘স্বপন গ্রেফতারের খবরে আমি অবগত। আওয়ামী রাজনীতিতে জড়িত থাকা এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য হওয়ার প্রশ্নে তিনি বলে, স্বপন ২০১৮ সালে আমাদের সঙ্গে ছাত্রদল করেছিল। এরপর মাঝখানে রাজনীতি থেকে বিরত ছিল। পরে যখন থানা আহ্বায়ক কমিটি গঠন হয় সে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করায় পদ দেওয়া হয়েছে।’

বিষয়টি নিশ্চিত করে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহিনূর আলম বলেন, স্বপনের বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় হত্যাসহ চার মামলার আসামি তিনি। সে কোন দলের রাজনীতি করে সেটা মুখ্য বিষয় না। তাকে আদালতে পাঠানো হবে।

