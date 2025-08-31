নারায়ণগঞ্জে বন্ধুকে ছুরিকাঘাতে হত্যার দায়ে যুবকের যাবজ্জীবন

নারায়ণগঞ্জে বন্ধুকে ছুরিকাঘাতে হত্যার দায়ে যুবকের যাবজ্জীবন
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে বিকাশ গাইন ওরফে কালু নামে এক যুবককে হত্যার ঘটনায় একজনের যাবজ্জীবন আরও একজনকে ৫ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।
রোববার (৩১ আগস্ট) দুপুরে নারায়ণগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ মো. আবু শামীম আজাদ এই রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণাকালে আসামিরা কেউ আদালতে উপস্থিত ছিলেন না।
কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক মো. কাইউম খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
দণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে ডেমরার বামাইল পশ্চিমপাড়া এলাকার মো. মতিউর রহমানের ছেলে আবু আবতাব স্বপনকে (৩৪) যাবজ্জীবন ও একই এলাকার দেবেন গাইনের ছেলে সবুজ গাইনকে (৩০) ৫ বছরের দণ্ড দেওয়া হয়।
নিহত বিকাশ গাইন রবিশালের মেহেন্দীগঞ্জের তেঁতুলাপাড়া এলাকার কেশব গাইনের ছেলে। তিনি পেশায় ভ্যানচালক ছিলেন।
আদালতের অতিরিক্ত সরকারি কৌঁসুলি (এপিপি) অ্যাডভোকেট খন্দার আজিজুল হক হান্টু বলেন, ২০১৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর রাতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সিদ্ধিরগঞ্জের পাইনাদী কুয়েতপ্লাজা এলাকায় বিকাশ গাইন ওরফে কালুসহ কয়েক বন্ধু ঢাকার যাত্রাবাড়ি থেকে যৌনকর্মী নিয়ে আনন্দ-ফুর্তি করতে আসে। এদিন ভোরে বন্ধুদের সঙ্গে বিকাশ গাইন ওরফে কালুর মধ্যে ঝগড়া হয়।
তিনি আরও বলেন, একপর্যায়ে বিকাশ গাইন ওরফে কালুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করে দণ্ডপ্রাপ্তরা। এই ঘটনায় তার বড় ভাই গোবিন্দ লাল গাইন বাদী হয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় মামলা করেন। সেই মামলায় আদালত এই রায় ঘোষণা করেছেন।
মোবাশ্বির শ্রাবণ/এমএন/জেআইএম