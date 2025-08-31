  2. দেশজুড়ে

অটোরিকশাকে আধা কিলোমিটার টেনে নিয়ে গেলো ট্রেন

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি কালীগঞ্জ (গাজীপুর)
প্রকাশিত: ০৪:০১ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
গাজীপুরের কালীগঞ্জের চুয়ারিয়াখোলা রেলক্রসিংয়ে ট্রেনের ধাক্কায় একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা দুমড়ে-মুচড়ে যায়। পরে সেটি প্রায় আধা কিলোমিটার ট্রেনে নিয়ে যায় ট্রেনটি।

রোববার (৩১ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তবে দুর্ঘটনায় কোনো হতাহত হয়নি।

আড়িখোলা রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার মো. আরমান হোসেন জানান, টঙ্গী-কালীগঞ্জ সড়ক থেকে তুমলিয়া বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে একটি অটোরিকশা চুয়ারিয়াখোলা রেলক্রসিং পার হচ্ছিল। এ সময় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা ব্রাহ্মণবাড়িয়াগামী তিতাস কমিউটার ট্রেনটি ইজিবাইকটিকে ধাক্কা দেয়। পরে অটোরিকশাটি প্রায় আধা কিলোমিটার টেনে নিয়ে যায়।

তিনি আরও জানান, অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে গেলেও আশ্চর্যজনকভাবে কোনো প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি।

আব্দুর রহমান আরমান/আরএইচ/জেআইএম

