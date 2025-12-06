মাদারীপুর-২
ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ মনোনয়ন না পাওয়া দুই নেতার সমর্থকদের
মাদারীপুর-২ আসনে জেলা বিএনপির সদস্যসচিব জাহান্দার আলী জাহানকে বিএনপির মনোনয়ন দেওয়ায় দুই মনোনয়ন না পাওয়া প্রার্থীর সমর্থক ও নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন।
শনিবার (৬ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার রাজৈর বাসস্ট্যান্ডে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ ও অবরোধ করেন তারা।
এতে মনোনয়ন প্রত্যাশী কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মিল্টন বৈদ্যের সমর্থক ও নেতাকর্মীরা অংশ নেন। এছাড়া আরেক মনোনয়ন প্রত্যাশী কেন্দ্রীয় বিএনপির সহ-শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক হেলেন জেরিন খানের সমর্থক ও নেতাকর্মীরাও অংশ নেন।
দুই মনোনয়নবঞ্চিত প্রার্থীর বিক্ষুব্ধ সমর্থক ও নেতাকর্মীরর প্রায় দেড় ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে। এতে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ যাত্রী, রোগী ও চালকরা।
এর আগে শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) বিকেলে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের মাদারীপুর সদর উপজেলার মোস্তফাপুর বাসস্ট্যান্ডে টায়ার জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ করে রাখে হেলেন জেরিন খানের সমর্থক ও নেতাকর্মীরা।
জানা যায়, রাজৈর উপজেলার শানেরপাড় বাসস্ট্যান্ড থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে রাজৈর বাসস্ট্যান্ডে আসেন হেলেন জেরিন খানের সমর্থক ও নেতাকর্মীরা। এসময় বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তন করার দাবি তুলে বিভিন্ন স্লোগান দেন তারা। পরে সেখানেই মহাসড়কের ওপর বসে পড়ে বিক্ষোভ শুরু করে বিক্ষুব্ধরা।
অপরদিকে একই সময় রাজৈর বাসস্ট্যান্ডে দলে দলে জড়ো হন মিল্টন বৈদ্যর সমর্থক ও নেতাকর্মীরা। পরে মহাসড়কের ওপর দুইটি স্থানে বেশ কয়েকটি টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ ও অবরোধ করেন তারা। এতে মহাসড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হলে খবর পেয়ে রাজৈর থানার পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রায় দেড় ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।
এ কর্মসূচিতে মিল্টন বৈদ্যর পক্ষে নেতৃত্ব দেন রাজৈর উপজেলা যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মৃধা।
হেলেন জেরিন খানের পক্ষে নেতৃত্ব দেন রাজৈর পৌর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক শেখ জাকির হোসেন ও মাদারীপুর জেলা কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক অহিদুজ্জামান খান অহিদ। এসময় বিএনপি ও বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
রাজৈর থানার উপ-পরিদর্শক (এস আই) মো. কামরুজ্জামান বলেন, মহাসড়ক অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। বর্তমানে যানচলাচল স্বাভাবিক আছে।
আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/এমএন