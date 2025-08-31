  2. দেশজুড়ে

সোনারগাঁয়ে পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)
প্রকাশিত: ০৬:৩৬ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
সোনারগাঁয়ে পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের খালে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। রোববার (৩১ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার বারদী ইউনিয়নের চেঙ্গাকান্দি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

মৃতদের নাম নুসাইবা আক্তার (৪) ও ইয়ামিন মিয়া (৫)। নুসাইবা চেঙ্গাকান্দি গ্রামের শাহ আলীর মেয়ে ও ইয়ামিন সালাউদ্দিন মিয়ার ছেলে। সম্পর্কে চাচাতো ভাই-বোন।

স্থানীয়রা জানান, দুপুরে নুসাইবা ও ইয়ামিন বাড়ির উঠানে খেলা করছিল। কোনো এক সময়ে স্বজনদের চোখ ফাঁকি দিয়ে বাড়ি সংলগ্ন একটি ঘাটের পানিতে চলে যায়। প্রায় আড়াইঘণ্টা তাদের খোঁজ পাচ্ছিল না স্বজনরা। পরে আড়াইটার সময় জাহানারা নামের এক নারী ঘটনাস্থল ঘাটে পানি আনতে গিয়ে মৃত শিশু ইয়ামিনের মরদেহ ভেসে থাকতে দেখে। এসময় ওই নারীর ডাক-চিৎকার আশপাশের লোকজন এসে পানিতে নেমে ইয়ামিনের পাশাপাশি নুসাইবারও মরদেহ উদ্ধার করে।

চেঙ্গাকান্দি গ্রামের নুরজাহান বেগম জানান, ‘ঘাটে পানি আনতে গিয়ে প্রথম ইয়ামিনের মরদেহ ভেসে থাকতে দেখে মানুষকে ডাকি। পরে তার চাচাতো বোনেরও মরদেহ দেখতে পাই।’

এ বিষয়ে সোনারগাঁ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. রাশেদুল হাসান খান বলেন, ‘পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যুর ঘটনাটি হৃদয় বিদারক। পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় তাদের দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

মো. আকাশ/আরএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।