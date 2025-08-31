  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি গাজীপুর
প্রকাশিত: ০৮:২৩ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
গাজীপুরে পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। রোববার (৩১ আগস্ট) দুপুরে মহানগরীর পশ্চিম ধীরাশ্রম এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলো- পশ্চিম ধীরাশ্রম এলাকার জাকির আলীর মেয়ে রাবেয়া আক্তার (৭) ও একই এলাকার মিলন মিয়ার মেয়ে মার্জিনা আক্তার মোহনা (৮)। দুজন স্থানীয় একটি মাদরাসায় লেখাপড়া করতো।

সদর মেট্রো থানার এসআই মনির হোসেন জানান, দুপুর দেড়টার দিকে পশ্চিম ধীরাশ্রম মাস্টার বাড়ির পুকুরে গোসল করতে যায় মোহনা ও রবেয়া। এসময় তাদের সঙ্গে আসা অপর এক শিশু আমেনা (৪) পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এক পর্যায়ে ওই দুই শিশু গোসলের জন্য পানিতে নেমে ডুব দিলে আর ভেসে উঠেনি। বিষয়টি দেখে পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা শিশু আমেনা চিৎকার করতে থাকে। পরে আশপাশের লোকজন এসে পুকুরের পানিতে নেমে শিশু দুটির মরদেহ উদ্ধার করে।

মো. আমিনুল ইসলাম/আরএইচ/জিকেএস

